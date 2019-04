Quand la presse inspire les artistes

La «Tribune de Genève» fête ses 140 ans? Pour le Musée des Suisses dans le monde, à Genève, c’est une belle occasion d’explorer le lien entre la presse et l’art (lire ci-contre). À partir du 1er mai, l’exposition «Art et presse, libres échanges» invite à découvrir comment les artistes intègrent journaux et magazines dans leur travail, du début du XXe siècle à nos jours. «Comme pour la majorité des gens, ce rapport est ambigu, relève Barbara Polla, commissaire adjointe, qui assiste le commissaire Guillaume de Sardes. Il oscille entre admiration, questionnement et remise en cause.»

Au Château de Penthes, une feuille de journal froissée accueille le visiteur. Mais pas n’importe laquelle: exécutée en bronze, celle-ci mesure plus d’un mètre de haut. Une page météo géante du «New York Times», tout aussi chiffonnée, a trouvé sa place dans l’une des salles du musée, au rez-de-chaussée. «En arrivant à Paris, l’artiste chinois Wang Du a été frappé par le flux continu d’informations qu’on y trouve, explique Barbara Polla. Ces œuvres jouent sur le contraste entre le côté éphémère des journaux et la durabilité de leur effet.»

Un journal en feu

Tout aussi frappante, l’image qui sert d’affiche à l’exposition figure dans le hall, en guise d’introduction. On y voit une femme tenant un journal en feu. «Burning News», un titre bien choisi pour cette photo du Russe Tim Parchikov. «Le journal brûle notre curiosité, mais on risque d’être consumé par les nouvelles en même temps qu’on les consomme», commente la commissaire adjointe.

Pour découvrir la suite, il faut monter au deuxième étage. Difficile de manquer l’installation de Julien Serve dans le couloir. Des titres de dépêches récentes de l’AFP couvrent les murs, sur lesquels sont accrochés des dessins noir et blanc. Les lecteurs de la «Tribune» y reconnaîtront le style de celui qui a travaillé en duo avec Herrmann dans nos pages durant cette semaine (voir ci-dessous).

L’exposition donne à voir toute la diversité de traitement de la presse dans l’art. Certains créateurs utilisent les journaux comme matériau, tel Pablo Picasso, représenté ici par un dessin exécuté sur une feuille de journal déchirée. Le Corbusier aussi a réalisé des collages où il combine pages imprimées et dessin.

Plus récemment, Angela Marzullo découpe des sexes féminins dans des articles aux titres aussi évocateurs que «La promesse d’une révolution», afin d’évoquer l’image des femmes dans la presse. Kirsten Pieroth et Estefania Penafiel Loaiza gardent des traces pérennes de quotidiens: la première en les distillant puis en conservant leur jus, la deuxième en effaçant les anonymes sur les photos des journaux et en enfermant les résidus de gomme dans des fioles.

D’autres artistes éditent carrément leur propre média. À l’occasion de la fête nationale américaine, les activistes Yes Men ont distribué une fausse édition du «New York Times» concrétisant les promesses électorales de Barack Obama, comme la fin de la guerre en Irak. Quant à Yves Klein, il a entièrement conçu sa propre gazette baptisée «Dimanche, le journal d’un jour», où l’on peut notamment voir une photo de son «saut dans le vide».

De Moïse à Brad Pitt

Et puis il y a la tendance «ready-made», qui met en valeur ce qui existe déjà. Jacques Villeglé récupère dans la rue des affiches lacérées pour leur donner le statut d’œuvre d’art. Et Mounir Fatmi fait apparaître les curieux contrastes et parallèles qu’on peut établir entre la couverture et le quatrième de couverture d’un même magazine, telle cette image de Moïse faisant écho à un Brad Pitt barbu pour une publicité de parfum Chanel!

Enfin, on ne manquera pas le film réalisé par Ali Kazma dans le centre d’impression de Bussigny, où se fabrique notamment la «Tribune de Genève». Une succession de très belles images, parfois à la limite de l’abstraction, montre le déroulement du travail nocturne. Juste à côté, une autre vidéo suit les différentes étapes de réalisation d’une calligraphie, avec encre et calame. Deux temporalités, deux manières d’aborder l’écriture, mais toutes deux semblent presque déjà appartenir au passé…

«Art et presse, libres échanges»

Exposition du 1er mai au 31 octobre au Château de Penthes, 18, ch. de l’Impératrice, me-di 13 h 30-18 h. Infos: www.penthes.ch

Interview: «La rencontre entre l’art et la presse est quasi naturelle»

Vice-président du conseil de la Fondation pour l’histoire des Suisses dans le monde, avocat de profession et amoureux des arts, Ronald Asmar a tout mis en œuvre pour que l’exposition «Art et presse: libres échanges» puisse voir le jour au Château de Penthes. Échange avec un esprit éclairé.

Pourquoi choisir de mêler art et presse, deux univers qui a priori n’ont rien à voir l’un avec l’autre?

Je ne suis pas d’accord. La presse a souvent été un réel vecteur de liberté, un symbole et même un outil de lutte contre le pouvoir, exactement comme l’art. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, les artistes sont emprisonnés ou menacés, au même titre que les journalistes. Finalement, art et presse sont des mondes éminemment politiques et la rencontre entre les deux devient quasi naturelle.

Est-ce donc une exposition politique?

Non, au contraire: il s’agit d’une véritable proposition artistique, d’une mise en perspective. Il n’est pas question ici de pédagogie, de démonstration quelconque ou même de complaisance avec le monde du journalisme. L’idée est d’amener le public à réfléchir, à s’interroger sur des notions telles que la liberté de la presse ou la liberté d’expression, mais aussi plus largement sur le rôle de l’art et de la presse dans notre société.

Pourquoi proposer cette réflexion maintenant, alors que la crédibilité des journaux comme des journalistes est de plus en plus remise en cause?

Parce que, précisément, la liberté de la presse n’est pas un acquis. Une presse à la fois libre et responsable est indispensable à une société démocratique équilibrée. Or, à l’heure des réseaux sociaux, la presse se retrouve aujourd’hui plus que jamais tiraillée entre déconsidération des journalistes, accusations de «fake news», menaces, quand ce n’est pas une réelle perte de qualité au profit d’une forme de tyrannie du clic qui est pointée du doigt… D’un autre côté, un peuple qui n’est pas correctement informé est un peuple manipulable. Nous vivons un bouleversement sans précédent dans l’histoire, et cette exposition permet d’attirer l’attention du public sur les dangers encourus par l’affaiblissement de libertés fondamentales.

Quel est le rôle de la Suisse dans cette bataille?

La Suisse peut et doit apporter au monde ses valeurs. La liberté d’expression et d’opinion par exemple, y compris la liberté de création artistique, représente des valeurs primordiales. De plus, si la Suisse est – et a toujours été – une terre d’accueil, la Genève internationale y occupe une place particulière.

Pour cette exposition, vous avez collaboré avec la «Tribune de Genève», à l’occasion de ses 140 ans…

La «Tribune de Genève» a permis à Ali Kazma de réaliser une vidéo à l’occasion de cette exposition, en l’autorisant à tourner dans le centre d’impression de Bussigny. Cette œuvre magnifique est à voir dans l’exposition. De plus, en accueillant quotidiennement dans ses colonnes un face-à-face entre le dessinateur Gérald Herrmann et l’artiste Julien Serve (voir ci-contre), la «Tribune de Genève» propose un acte de promotion artistique courageux. On y lit deux visions de l’actualité: l’une, traitée par l’humour ou le sarcasme, s’oppose à un regard plus poétique, à rebours de l’immédiateté contemporaine, imaginée par l’artiste. Je trouve cette réflexion extrêmement forte et symbolique dans cette période chahutée… C.D.

(TDG)