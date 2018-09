Quand l’orchestre fait silence

Elle dort. Son violoncelle aussi. C’est un couple. Une vie de musique, une relation née d’un rapport intime entre elle et lui. C’est également un entre-deux. L’orchestre voyage, le silence est d’or.

Réalisé par Niels Ackermann, le cliché appartient à la série de photos commandées par l’Orchestre de la Suisse romande pour célébrer son siècle d’existence. Vingt-cinq images au total, présentées actuellement sur le quai Wilson – une expo plusieurs fois saccagée, allez comprendre pourquoi. La série raconte les coulisses de l’orchestre, ses répétitions, ses déplacements, ses tournées. Sept mois de travail pour le photographe genevois, qui a découvert, dit-il, un domaine qu’il ne connaissait pas. «Un univers plus vivant, jeune et évolutif qu’il n’y paraît, non pas tant guindé ni figé, relate Niels Ackermann. Le musicien, s’il a parfois un rapport fusionnel, voire dangereux pour sa santé, avec son instrument, reste toutefois un professionnel comme un autre, pointu en effet, faisant preuve d’excellence, mais comme le serait un cuisinier ou un ébéniste.»

Les musiciens classiques. Ont-ils une vie sociale à part? Que ressentent-ils lorsque, partis de Hongkong, ils débarquent à l’autre bout du monde pour y travailler jusqu’à la retraite? Puis encore: existe-t-il un lien particulier entre la personne et son instrument? Un peu comme les propriétaires de chiens, qui, souvent, partagent une physionomie avec leur compagnon? Autant de questions qui ont animé Niels Ackermann dans son projet de photojournalisme. «J’ai horreur des stéréotypes et des raccourcis. Alors, j’y suis allé comme une brute, avec mon flash annulaire qui met de la lumière partout, sans rien de flatteur – un procédé plus courant dans le rock. On voit les rides, les cernes, les murs qui craquellent. Ça m’a permis de confronter les époques dans un effort de transparence.» (TDG)