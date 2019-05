La 58e Biennale d'art de Venise a ouvert ses portes samedi. Les oeuvres présentées selon la devise «May you live in interesting times» (puissiez-vous vivre une époque intéressante) sont à voir jusqu'au 24 novembre. Près de 80 artistes y participent.

L'ouverture de ce grand rendez-vous mondial d'art contemporain a été marquée samedi par la remise des prix. Le Lion d'Or est revenu au projet lituanien Sun & Sea de Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte and Rugile Barzdziukaite. Dans la catégorie internationale, c'est l'Américain Arthur Jafa qui a été primé. La Biennale avait déjà annoncé un Lion d'or décerné au sculpteur et poète américain Jimmie Durham pour l'ensemble de sa carrière.

#MovingBackwards: Have a look at the ???????? Swiss participation @la_Biennale di Venezia, with the artist duo Pauline Boudry / Renate Lorenz and curator Charlotte Laubard (@HEADGENEVE). Full video ?? https://t.co/R4694I1cNv ????@cultureshockit pic.twitter.com/5VxaGVw4hN — Pro Helvetia (@prohelvetia) May 8, 2019

Le Pavillon suisse accueille cette année le duo d'artistes Pauline Boudry et Renate Lorenz. Leur nouvelle installation vidéo «Moving Backwards» explore les résistances réactionnaires d'aujourd'hui.

In "After Illusion ??? ????", presented today by the #SaudiArabiaPavilion at the #Arsenale, land artist #ZahrahAlGhamdi aims to recognise, reconnect and revisit a feeling of exploring something new but familiar. Curated by @EimanElgibreen pic.twitter.com/784U2GLRmc — Biennale di Venezia (@la_Biennale) May 8, 2019

Parallèlement au Pavillon suisse, le Salon suisse organise une série de performances artistiques, entretiens et événements. Ce programme est proposé durant trois jours au Palazzo Trevisan degli Ulivi.

Epave

L'exposition principale et l'Arsenal présentent également d'autres oeuvres d'artistes suisses. Christoph Büchel impressionnera sans conteste le public avec sa «Barca Nostra», une gigantesque épave d'un bateau de migrants échoué en 2015 en Méditerranée entaînant la mort de 800 à 1000 personnes.

Wreck of boat, sank in the Mediterranean Sea in 2015, in which more than 800 people died arrives in #Venice to appear in the central exhibition at the #Biennale Swiss artist #ChristophBüchel leads the project he calls “Barca Nostra” (Our Boat) #BiennaleArte2019 pic.twitter.com/OSCB7jXoqO — Italy in New Zealand (@ItalyinNZ) May 6, 2019

L'oeuvre est muette, sans aucune inscription ou ajout de la part de l'auteur. Le «monument» sera ramené en Sicile pour devenir un lieu de commémoration. Christian Marclay montre quant à lui l'installation vidéo «40 War Movies», 40 films de guerre superposés dont le contenu narratif finit complètement voilé.

L'art, un acte de résistance

L'édition 2019 de la Biennale ambitionne de décrire le monde «sans tomber dans le piège du marché», a précisé le président de la Biennale, Paolo Baratta. «Ce qui convertit l'art en quelque chose de spécial, c'est le fait qu'il résiste à n'importe quelle mentalité fermée», a expliqué le critique d'art et directeur artistique de la Biennale, l'Américain Ralph Rugoff.

Unique rendez-vous d'art comptant des pavillons nationaux (90 pour cette édition), la Biennale accueille cette année des nouveaux pays comme le Ghana, le Pakistan, Madagascar ou encore la Malaisie et la République dominicaine. L'édition 2019 peut également compter sur la présence d'artistes confirmés comme la Française Dominique González-Foerster, l'Allemande Rosemarie Trockel, le Libanais Lawrence Abu Hamdan, l'Américain George Condo ou le Vietnamien Danh Vo. (ats/nxp)