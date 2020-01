Publierait-on un Gabriel Matzneff aujourd'hui en Suisse?

La parution récente du livre de Vanessa Springora, ancienne victime enfantine de l’auteur Gabriel Matzneff, a fait redécouvrir au grand public les textes de l’auteur parisien. Notamment ses journaux intimes, publiés par Gallimard jusqu’en 1988, où l’auteur, aujourd’hui âgé de 83 ans, décrit par le menu ses rapports sexuels avec des garçons et des filles parfois âgés de 11 ans. On s’étonne aujourd’hui d’une époque permissive, libertaire, post-soixante-huitarde, où Gabriel Matzneff jouissait d’une aura dans le milieu intellectuel parisien jusqu’à tard: en 1990, Bernard Pivot le taquinait sur le plateau de son émission pour son goût des «minettes» et, en 2013, le prix du Renaudot de l’essai lui était attribué. Jusqu’à présent, Vanessa Springora est la seule ancienne relation pédophile de Gabriel Matzneff à sortir publiquement du bois.

Limite de l'édition à la «perversité»

Des récits vantant la pédophilie pourraient-ils être publiés aujourd’hui en Suisse? Les éditeurs romands contactés assurent tous que non. Michel Moret, des Éditions de l’Aire, n’aurait jamais publié les journaux intimes de l’écrivain, assure-t-il: «C’est un problème de perception personnelle: le personnage m’a toujours paru nauséabond. Même s’il avait écrit une analyse scientifique de la pollution de la Seine, j’aurais refusé.»

Pierre-Marcel Favre n’aime pas la censure et se dit «ouvert à toutes les opinions». «J’ai publié des textes dérangeants, notamment celui d’un auteur qui dénonçait l’indépendantisme corse et sa mafia. Il a dû être placé sous protection policière à Paris.» Y a-t-il tout de même une limite à ce qu’on publie? «Oui, reconnaît-il. La mienne se situe là où un auteur bascule dans la perversité. Dans les années 90, j’avais reçu quelques textes pédophiles, que je n’ai jamais publiés. Notamment ceux d’un Suisse qui s’était fait moine bouddhiste en Inde et qui racontait les relations sexuelles avec des enfants qui avaient lieu là-bas, et comment il y avait participé.»

Caroline Coutau, éditrice de la maison carougeoise Zoé, a aussi eu un cas de conscience avec un texte «extrêmement bien écrit», mais problématique: «L’auteur tenait des propos plus que nationalistes qui mettaient en cause d’autres personnes. Je n’ai pas voulu le publier. Il faut une telle énergie pour défendre un texte: si vous n'êtes pas convaincu de sa valeur, ce n’est pas la peine», estime-t-elle.

Bernard Campiche se souvient n’avoir censuré qu’une seule phrase chez l’un de ses auteurs en trente-trois ans d’édition, à savoir «déchet de four crématoire». «Cette phrase n’a pas empêché son auteur - que je n’édite plus - d’être publié plus tard chez Gallimard, d’avoir beaucoup de succès et de recevoir plusieurs prix littéraires.»

«Moi-même, j’ai été violé à 12 ans»

On l’aura compris, aucun éditeur romand ne publierait aujourd’hui les journaux intimes pédophiles de Gabriel Matzneff. Pour trouver un avis divergeant, nous avons interrogé Roland Jaccard, écrivain et psychanalyste lausannois habitant à Paris, qui n’hésite pas à prendre la défense de son ami Gabriel Matzneff sur son blog et les réseaux sociaux. «Il faut publier Matzneff comme Ramadan. Je ne vois pas au nom de quoi un éditeur, si le texte est bon, devrait refuser un texte sur un prétexte moral. Personnellement, j’ai préfacé un ouvrage d’Otto Weininger, qui est violemment antisémite et misogyne, bien que je ne partage pas ses vues et que je sois juif moi-même. Et non, je n’aime pas les petits garçons et trouve Gabriel Matzneff minable quand il décrit son tourisme sexuel aux Philippines, mais j’estime que c’est un bon écrivain, tout comme Tony Duvert», à savoir un auteur prônant les relations sexuelles avec les garçons dès 6 ans.

N’y a-t-il pas une différence entre une œuvre de fiction et un journal intime, décrivant des faits avérés condamnés par la loi? «La loi change constamment et n’est pas la même partout, relativise Roland Jaccard: à Tokyo, la majorité sexuelle est à 13 ans, en Suisse à 16, en France à 15. Et puis, toute relation avec un mineur ne produit pas un traumatisme. Moi-même, j’ai été violé à 12 ans par une fille de 20 ans, et j’en ai tiré un certain plaisir.»

Le fait que certains enfants violés s’en sortent sans trop de séquelles justifie-t-il de publier des textes incitant des pédophiles à passer à l’acte? Ici, Roland Jaccard louvoie. «Je ne pense pas qu’un livre ou qu’un jeu vidéo causent un certain comportement», affirme-t-il d’abord, avant de souligner que le récit de Flavie Flament dénonçant le viol qu’elle a subi à 13 ans par le célèbre photographe David Hamilton avait poussé ce dernier au suicide. «Incontestablement, un ouvrage peut avoir des effets», reconnaît-il, tout en jaugeant un livre qui inciterait au viol d’enfants «tout de même plus grave» qu’un autre qui pousserait au suicide – dont il est aussi un fervent défenseur.

Protection de François Mitterrand

«Je suis pour une liberté d’expression totale. Par contre, j’aimerais que les actes soient plus sévèrement punis dans la vie quotidienne. Je suis d’ailleurs étonné du laxisme judiciaire dont Gabriel Matzneff a bénéficié. Mais je sais qu’en son temps, il gardait sur lui une lettre de François Mitterrand qui donnait l’ordre à la police de le laisser tranquille.»

Quant au récit de Vanessa Springora, «Le Consentement», Roland Jaccard le trouve «très bien foutu, dans le genre docufiction. C’est la réponse de la bergère au berger. Je l’avais rencontrée à l’époque en compagnie de Matzneff. Je constate qu’il a été un excellent coach en écriture pour elle. J’ai moi-même eu une liaison quelques années avec une jeune femme qui jouit aujourd’hui d’une certaine notoriété. On les a pas mal aidées, quand même», s’amuse-t-il.