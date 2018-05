Possédés par la nuit au MEG

Grâce à la vente d’un passeport d’une valeur de 10 fr. à tous les visiteurs nocturnes des musées de Genève, on sait que 87 000 personnes ont participé à la manifestation samedi 26 mai. 22 000 personnes supplémentaires par rapport à l’an dernier, selon les calculs de la Ville de Genève, organisatrice de la Nuit des musées. Une poignée de ces curieux s’était inscrite à la performance de la Cie Llum Teatre de Joan Mompart, prévue pour durer la nuit entière au MEG (Musée d’ethnographie de Genève).

Minuit, devant l’entrée de l’ancien bâtiment du MEG, participants commencent à arriver. Une employée du musée note les noms. «Vous êtes équipée, vous alors!» dit-elle à une dame venue avec sa valise à roulettes, comme à l’aéroport. «J’ai même pris du dentifrice», annonce quelqu’un. À 0 h 10, tout ce petit monde est convié à entrer déguster un punch de bienvenue en grignotant des chips.

Pour le coup, c’est une vraie nuit au musée, et non une soirée, comme dans les autres établissements, que le MEG propose à ce groupe motivé. Ceux qui veulent rester jusqu’au matin le pourront. On dormira sur place et un petit-déjeuner sera servi à 8 h. En attendant, l’homme de théâtre Joan Mompart met tout le monde à l’aise. Venu du Teatro Malandro d’Omar Porras, cet artiste genevois a fait son chemin depuis, notamment sur l’île de La Réunion. Il s’y est intéressé à la culture religieuse malgache, et c’est tout naturellement qu’il a accepté d’imaginer une performance nocturne sur les lieux de l’exposition «Afrique. Les religions de l’extase».

La trentaine de personnes en route pour une nuit au musée passe de l’ancien bâtiment au nouveau par un impressionnant dédale souterrain. De quoi se retrouver plutôt désorienté dans le vestibule de l’exposition. Le guide est un jeune homme bien comme il faut, qui doit tout de suite faire face à une situation délicate. Alors que tous les visiteurs ont accepté de déposer leur petit bagage dans l’antichambre, une jeune dame refuse d’abandonner le sien. Le guide insiste. La femme résiste, argumente, s'énerve. Léger malaise dans l'assistance.

Assez vite, on prend conscience que cette visiteuse (Magali Heu) est possédée, et que le guide (David Gobet) va se servir d’elle pour emmener les visiteurs d’un coin à l’autre de l’exposition. Non pas en suivant le parcours logique et didactique proposé pendant les heures habituelles de visite, mais au gré des divagations de la jeune femme.

«Débarrassez-moi de moi, emportez-moi dans une caravelle, une vieille et douce caravelle, perdez-moi au loin», supplie la malheureuse. On la suit au cœur d’images filmées au Caire, lors d’une séance de zâr égyptien (exorcisme par le chant et les percussions), qui semblent lui rendre un semblant de sérénité. Dès lors, elle ne fera plus que parler, offrant aux noctambules, désormais couchés sur des nattes, la litanie d’un texte inspiré par de grands penseurs. Les yeux protégés par un masque, le visiteur décolle progressivement vers des altitudes d’où les applaudissements de fin de performance le font revenir à regret… (TDG)