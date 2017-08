Pluie de notes et pluie tout court à Hermance

Le groupe L’Orage était programmé samedi, mais c’est vendredi que le ciel s’est déchaîné sur la 25e édition de Jazz sur la plage à Hermance. Une occasion en or de compter les vrais soutiens de cette manifestation musicale bien ancrée dans l’agenda estival genevois. Qu’importe la menace des cieux surchargés, on est entre soi ce vendredi dans les rues du vieux bourg et la fête peut commencer. Pas drôle pour les organisateurs, qui auraient préféré voir affluer plus de monde ce premier soir, et pour les restaurateurs en plein air, nombreux sur le quai d’Hermance. Ah si le ciel pouvait attendre…

Pendant ce temps, au-dessus de la cour du Caveau, une toile tendue domine les bancs placés devant la scène où trône un majestueux Yamaha rutilant. Jerry Léonide est un pianiste natif de l’île Maurice qui arrache à cet instrument un vrai ressac de musique envoûtante. Un océan de notes auxquelles répond sans tarder le bruit des gouttes de pluie qui s’abattent sur la toile. Magnifique combinaison sonore, doublée d’une légère angoisse de voir céder le toit protecteur.

Entre deux morceaux, le programmateur du Caveau donne des grands coups de perche sous la toile pour faire s’écouler l’eau entre le mur de la ferme et les premiers bancs. Gros splash, cris amusés du public éclaboussé, on s’amuse en attendant la suite. Tout en maniant sa perche, le T-shirt de plus en plus humide, Julien Meyer indique avec à-propos qu’il n’y a pas que le jazz qui lui colle à la peau. Sur les quais, c’est la débandade. Tables et bancs trempés restent vides pendant que les cuisines sous tente ralentissent le service, faute de consommateurs. Vaillamment, le quatuor Jade poursuit sa performance sur la grande scène de la plage, dos au lac gris foncé bordé de côtes noires. Seule la partie abritée de l’espace imparti au public est occupée.

Un entre-soi qui confine à l’intimité. Vite une remontée du village jusqu’aux Dix-Vins, ce hangar avant la douane où Suzana Djordjevic chauffe le Ziveli Orkestar pour le plus grand bonheur d’un public rendu captif pas seulement par la pluie. On arrache les pèlerines pour se déhancher devant la dame à la petite robe moulante qui ondule au son des cuivres balkaniques.

Vertigineux contraste entre cette fête sonore et dansante et l’ambiance de concert suggérée par le pianiste Florian Favre et ses comparses, les trois membres d’un trio jeune et manifestement de haut vol, là en plein village, à côté des pressoirs et sous un ciel enfin calmé. Un très beau moment. Il y en a eu bien d’autres, au cours de ces deux soirées, la seconde ayant bénéficié d’une météo tout à fait rassérénée.

«On a eu très peur vendredi», reconnaît le chargé de presse de Jazz sur la plage, Pierre-Pascal Baumann. «Il y avait vraiment peu de monde, le temps était affreux, des bourrasques de vent ont fait tomber des tentes. Et puis samedi, le bonheur. Tellement de spectateurs et de consommateurs sur le quai que la fréquentation inhabituellement forte du samedi a compensé le manque de la veille. On peut estimer l’affluence pour le total des deux soirs à environ 4000 personnes. Jazz sur la plage recommencera donc l’été prochain, pas de souci!»

Le succès de la soirée de samedi a été tel que les gens ne voulaient plus rentrer chez eux. «C’est la première fois que Jazz sur la plage se termine si tard», remarque Pierre-Pascal Baumann. Ou si tôt… Au Caveau, deux jeunes DJ’s lausannois ont tenu le public éveillé jusqu’à 4 heures du matin. Les voisins aussi, c’est certain! (TDG)