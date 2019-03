Pierre Perret. Vous saurez tout

«Jeter l’anathème/Sur un type en rut/C’est un faux problème/Faut qu’il aille aux putes.» Qui d’autre que Pierre Perret pour assumer pareille tirade? Qui, sinon l’auteur du «Zizi», de «La bête est revenue» (sur le fascisme), de «La femme grillagée» (sur le voile), aurait osé traiter de front la question du «Pédophile»? Du dernier album de Pierre Perret, «Humour liberté», paru en 2018, voilà le titre phare. Le «Pédophile» analysé de haut en bas, dépeint crûment, tel qu’on préfère ne pas le voir. Perret, 84 ans, le verbe alerte, le lexique acerbe, conclut, après avoir pointé l’hypocrisie du pape, avec cette ironie qui est sa marque: «Par chance Dieu merci/Les faits sont prescrits.» «Humour liberté» constitue le trentième album, depuis 1957, lorsque le chanteur signait avec Eddie Barclay son premier 45 tours, «Moi, j’attends Adèle». Soixante ans plus tard, Pierre Perret garde sa ligne: humour piquant, trait d’esprit gaillard, coquin plus souvent qu’à son tour, totalement humaniste. Pierre Perret, enfin, qui revient sur scène. À Genève, le 7 avril, au Théâtre du Léman. «L’ami Pierrot» que voici en interview, dans un hôtel des bords de la rade.

Ce panorama, les Alpes et le lac, ça vous inspire? Non…

Rien à y prendre? Pas trop mon truc, les panoramas. C’est rarement en regardant les paysages que je me suis inspiré pour écrire des chansons.

Qu’est-ce donc qui vous inspire dans ce nouvel album? Oh! Ce sont de multiples raisons, de multiples observations, autant que de remises en question sur des tas de choses. Dans cet album, malgré la gaîté de ton, il y a aussi le pendant de gravité et de témoignages du temps barbare qu’on vit. Vous en témoigniez déjà, des temps barbares, dans vos précédentes chansons… J’ai toujours été témoin du temps dans lequel je vivais, cela en écrivant.

Vous utilisez des tournures du français qu’on pourrait dire datées, mais qui ont l’avantage de posséder une épaisseur historique. «Défricher le Mozambique», par exemple, en parlant de la copulation… Ce sont des inventions qui ne sont pas du passé, mais des métaphores qui m’appartiennent. Si elles sont du passé, alors c’est parce qu’elles sont de moi. J’assume. Je dis souvent à vos collègues, à la radio, dans la presse, que je n’ai jamais été vraiment à la mode, que je n’ai suivi aucune mode. Par conséquent, ceux qui me trouvent démodé sont à côté de la plaque. Je ne puis être victime de ce que je ne suis pas…

Ç’aura été un avantage et seulement un avantage d’être hors de la mode? C’est ma liberté. Je n’ai été assujetti à aucun diktat, aucune règle, que ce soit pour ma musique ou pour ma rhétorique. La grâce ou les erreurs que ça peut dégager n’ont qu’un responsable: moi.

La liberté a-t-elle un prix? Oui. J’ai toujours su qu’on ne pouvait jamais plaire à tout le monde. Le parti pris de la liberté, c’est le parti pris de l’indépendance. C’est toujours quelque chose qu’on paie. Le nombre de chansons censurées, dans les radios, dans les télés, fait de moi un champion. «La bête est revenue» par exemple. Ou, dans les plus récentes, «La femme grillagée». Ou même, dans ce dernier album, «Pédophile». Et ce n’est pas la seule dont je sais que je paierai l’audace. Ça a toujours été comme ça. Et je ne m’en plains pas. Ceux qui me connaissent savent que je ne me suis jamais rien interdit.

Aujourd’hui, est-ce plus compliqué d’être libre, également plus nécessaire que jamais de défendre cette liberté de ton? Le privilège de mon âge, puisque j’en subis les inconvénients, me fait dire que, oui, vous avez raison. Mais je m’en fous complètement. Arrivé à un constat de risque quelconque, je m’en tamponne les coquillettes dans les grandes largeurs.

Et quant à la nécessité, au besoin, d’artistes réellement indépendants? On en a encore plus besoin, puisque leur nombre diminue vertigineusement. À une époque, on avait Ferré, on avait Vian, qui risquaient de déranger sérieusement. Moi, je m’accroche à cette indépendance de ton.

«Pédophile», c’est une écriture d’une efficacité redoutable, si simple, qui frôle le vulgaire sans tomber dedans, légère en apparence mais si grave. C’est le fil tendu du trapéziste, duquel il ne faut pas tomber. Je suis toujours sur ce fil du rasoir. Depuis fort longtemps.

Ce fil du rasoir, c’est cet art-là en particulier que vous avez le mieux peaufiné? Si vous m’accordez ça, tant mieux.

Sur la pédophilie, voilà en tout cas une chanson d’une clarté absolue. Pas d’équivoque, en effet.

Pas d’équivoque. Ni d’équivalent. À ma connaissance, non plus. Quand j’ai posé pour la première fois le stylo sur la feuille blanche pour écrire le premier mot, je me suis encore reposé des questions: est-ce que tu as raison d’attaquer un chantier pareil? C’est une gageure terrible, un boulot colossal. Pas un mot ne devra dépasser l’autre, mais en même temps il faut une précision, il faut qu’on voie le film. Quand j’ai eu fini, après l’avoir remise en question je ne sais combien de fois, après avoir évacué tout ce qui me paraissait trop fade, trop hardi, trop démesuré, j’ai fait un grand ménage pour arriver à ce qu’on entend aujourd’hui.

Entendra-t-on «Pédophile» à la radio? Certainement pas.

Qu’est-ce que les grands médias trouvent à redire sur vos chansons? Sans doute que les journalistes, comme les animateurs, apprécient, ou non, mes chansons pour ce qu’elles sont. Le problème n’est pas là. Le problème, c’est leur tranquillité: ne rien programmer à risque pour éviter les courriers, les insultes.

«Pédophile» a-t-il suscité des critiques? On m’a dit que j’étais un bouffeur de curés. Pas plus que ça, non. Je suis athée, je ne prends pas de parti. Pour «La femme grillagée», on m’a dit que j’étais islamophobe. Je n’ai rien contre l’islam. Les islamistes qui foutent des bombes, en revanche, oui. Je n’ai rien contre Dieu. Ni contre le christianisme, les catholiques, les protestants. Je m’en fous, chacun vit sa vie. Mais quand ça dérape, je mets le doigt dessus, ça fait mal et ça ne plaît pas à tout le monde.

On occulte des titres, ce qui ne les empêche pas de devenir populaires, comme «Le zizi» en 1974. Paradoxal? Schizophrène? Complètement. «Le zizi» ne passerait pas aujourd’hui. À l’époque, c’était un phénomène d’audace. L’écriture était quand même probante, les gens ont été séduits. C’est ça le sésame, la raison pour laquelle cette chanson a été écoutée. (TDG)