Pierre Bellemare ne contera plus d’histoires

D’un simple fait divers, il réussissait à tirer une vraie tragédie, un récit épique qu’il déroulait avec sa passion pour le réel, sa voix de stentor et son phrasé reconnaissable parmi cent autres. L’écrivain et animateur français Pierre Bellemare est mort samedi à l’âge de 88 ans à l’Hôpital Foch, à Suresnes, a annoncé dimanche Europe 1, la station de radio qui l’a largement employé au cours d’une carrière de conteur allant des «Enquêtes impossibles» aux studios de radio et aux plateaux de télévision.

C’est une figure du paysage audiovisuel français qui disparaît. Né en 1929 à Boulogne-Billancourt, près de Paris, Pierre Bellemare fait ses débuts en tant qu’animateur. D’abord technicien, il passe de l’autre côté du micro en 1954 déjà, à l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). Dès les années 1960, à la télévision, il sera au générique de jeux tels que «La tête et les jambes». Puis occupera pendant plus d’une quin­zaine d’années la tranche horaire de midi, entre 11 heures et 13 heures.

Côté télévision, on raconte qu’il a importé l’usage du prompteur en France, après un voyage effectué aux États-Unis, en 1957. Avec Jacques Rouland, il a créé dans la décennie qui suivra la célèbre «Caméra invisible». Mais, dans les années 1980, Pierre Bellemare marque également l’histoire du petit écran en créant le téléachat, format d’émission commerciale qui faisait déjà fureur outre-Atlantique. Dès 1987 et jusqu’en 1994, il anime «Le magazine de l’objet» sur TF1, qui deviendra «Téléshopping». C’est son fils – Pierre Dhostel – qui reprendra, sur une autre chaîne, le concept désormais estampillé «M6 boutique».

On verra encore Pierre Bellemare chez Dechavanne (puis Julien Courbet). Le trublion télévisuel des années 1990 lui a offert durant plusieurs saisons de «Coucou c’est nous» une fenêtre en avant-soirée pour conter aux téléspectateurs des histoires insolites ou criminelles. Car l’animateur s’est distingué dans son rôle de conteur extraordinaire d’histoires… extraordinaires. Des faits divers, des anecdotes liées à des inventions ou des dossiers d’Interpol ont longtemps inspiré à l’animateur des récits courts ou plus longs, qu’il a déclinés en chroniques radiophoniques ou télévisuelles mais également publiés sous forme de recueils.

En 2013, il passe à la grande histoire avec la série documentaire «Pierre Bellemare raconte… la Seconde Guerre mondiale». Au cinéma, il est apparu dans des rôles en forme de clin d’œil, notamment en 2009 dans «OSS 117: Rio ne répond plus», de Michel Hazanavicius, ou encore en 2011 dans la comédie «Les Tuche». Ce week-end, la ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, a rendu hommage à un «pionnier de la radio et de la télévision modernes, conteur inoubliable». «Sa voix, ses émissions ont accompagné le quotidien de plusieurs générations», a ajouté la ministre sur Twitter. Et son confrère Stéphane Bern de réagir également sur le réseau social: «Pierre, merveilleux complice des «Grosses têtes» dans les années 90 avec Philippe Bouvard, était un bel esprit, fin lettré.»

