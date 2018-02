Philipp Fankhauser, du blues sur la plaine

Pilier de la scène blues suisse alémanique, Philipp Fankhauser, trente ans de carrière, a sorti son quinzième album en 2017. I’ll Be Around, recueil de chansons doucement balancées, suaves ce qu’il faut en lorgnant la soul, grave dans les tempi ternaires la voix chaude du musicien originaire de Thoune, qui fait valoir également ses talents de guitariste.

Philipp Fankhauser est une institution dans le genre, qui préfère plus que tout la scène. L’occasion de le voir jouer? Ce vendredi 16 février, sur la plaine de Plainpalais, sous le chapiteau Das Zelt, qui fait une halte au bout du lac dans sa longue tournée helvétique. «Ce n’est pas juste un Suisse qui joue du blues, c’est un bluesman, et un bon!» disait de lui feu Claude Nobs, qui l’avait invité à rejoindre BB King lors d’une mémorable soirée au Montreux Jazz Festival, en 2011. Celui pour qui le blues s’est imposé comme une évidence il y a plus de quarante ans – âgé d’à peine 10 ans, le jeune Philipp a reçu sa première guitare l’année suivante – poursuit sa route sans perdre le nord, honnête artisan d’une musique à hauteur d’âme.

Philipp Fankhauser, enfin, qui n’est certes pas tant connu de ce côté-ci de la Sarine, reste toutefois un des rares artistes blues à s’exporter, à l’instar des Genevois Hell’s Kitchen pour le versant plus rustique de la chose. Si le domaine fait toujours des émules, nourrissant maintes vocations, il faudra ce soir-là chercher du côté de la pop matière à consolider la première partie de ce concert. Vendredi sur la plaine, le «warm up» comme on dit sera assuré par un musicien genevois bien connu du milieu rock, Toby May. Ancien du duo Catcha, le chanteur compositeur d’origine britannique élabore un répertoire des plus intimistes, à l’instar de ce dernier album en date, On Reflections. Douze titres boisés et ronds pour une voix chaleureuse au possible.

Philipp Fankhauser, 1re partie avec Toby May, chapiteau Das Zelt, ve 16 fév, 20 h, plaine de Plainpalais.

(TDG)