Pas plus de femmes à Hollywood en 2017

Malgré les prises de conscience autour de l'affaire Weinstein et de ses multiples répliques, en 2017 les femmes ne représentaient que 18% des réalisateurs, scénaristes, producteurs exécutifs ou producteurs travaillant sur les 250 films les plus rentables de l'année. Soit une augmentation de seulement 1% par rapport à 2016. Une étude du Center for the Study of Women in Television and Film à San Diego fait le triste décompte des postes féminins dans les coulisses de l'industrie du blockbuster. (nxp)