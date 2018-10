Ohlala, le cirque sort de sa zone de confort

Le traditionnel chapiteau a cédé sa place à la scène de la salle Métropole, mais l’ambiance du cirque reste bien là. Revisitée. Un brin cliché. Une voix sensuelle entre deux respirations lascives invite le public à «lâcher prise», thème de «Out of Control», le huitième spectacle de Ohlala, interdit aux moins de 16 ans et imaginé par Gregory Knie, l’un des descendants du célèbre cirque national. La touche sexy et provocante revendiquée par son créateur se distille dans les numéros, les postures des danseurs ou encore les tenues légères, mais ne tombe jamais dans la vulgarité, même si la nudité est parfois légèrement forcée.

Entre les influences burlesques et cabaret, le ton reste résolument joyeux et festif. Sur fond d’orchestre live et d’une chanteuse à la voix puissante, ce sont bien les artistes circassiens – acrobates, contorsionnistes et autres jongleurs – qui tiennent le spectateur en haleine, le niveau de leurs performances techniques affichant une vraie maîtrise. Il manque toutefois un fil rouge entre ces numéros de qualité, entraînant quelques flottements que les danseurs aux chorégraphies originales n’arrivent toutefois pas à combler. Monsieur Loyal est là, pourtant, peut-être un peu trop discret.

On se laisse facilement embarquer par le ballet aérien sensuel d’un duo d’acrobates dont l’enchaînement des mouvements est parfaitement synchronisé. Et l’on rit beaucoup avec les deux «marionnettes du pénis» qui tortillent leurs organes génitaux pour les transformer en escargot ou en hamburger.

Lausanne, salle Métropole Jusqu’au di 28 octobre. www.sallemetropole.ch (TDG)