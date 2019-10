Nicolas Bedos raconte son père Guy, son ex Doria...

Au vif du sujet

Guy Bedos, papa groupie

«Mon père a été très épaté par mon film, je ne vais pas dire le contraire, même s’il est adorable, qu’il trouve mon métier chiant, pénible. Lui aurait préféré que je reste dans le verbe, à la télé. Mais le cinéma, c’était pour moi. Avec un peu de talent, on peut y faire croire aux trucs les plus bidon.»



Fanny Ardant, maman de cinéma

«Hors plateau, oui. Quand nous tournons, c’est l’Actrice. Elle ne réconforte pas, n’épargne rien. C’est «la» femme. Et d’une telle jeunesse que nous sommes encore dans la séduction.»



Les autres, c’est l’enfer

«Nous ne sommes plus qu’une poignée à vouloir faire ce genre de cinéma aujourd’hui. Sans prétention, sans arrogance, je veux servir un cinéma que je ne vois pas assez dans ce pays.»



L’ego, c’est l’enfer aussi

«Je suis allé à la télévision à un moment où je sentais pouvoir y jouer ma partition, la ramener tout seul. S’il y avait eu à l’époque des Gaspard Proust, des Blanche Gardin, je n’y serais pas allé, ils n’auraient pas eu besoin de moi.»



Les femmes, contre, oui, tout contre

«Je n’ai jamais été misogyne. Il n’y a que les cons et les connes pour le penser. C’est parti de gags que je ne fais plus d’ailleurs. Mais à l’époque, j’étais l’enfant de Desproges, Coluche, de mon père. Pour que ça passe de nos jours, il faut que ce soit dit à travers un personnage très clairement identifié comme un connard patenté, du type OSS 117. Or, j’aime justement que la frontière entre le moi et le pas moi reste subtile. Ça échappe à beaucoup. Bon… Les vannes de petits pédés à niquer, il faut s’en méfier. OSS, c’est quand même un film à 20 millions d’euros.»



La haine dure, plus que l’amour dure 3 ans

«Ce que je regrette dans le gag à risques, c’est sa conséquence. Il y a des gens qui m’aiment beaucoup. Et une majorité d’autres personnes qui ne peuvent pas m’encadrer. Pour moi qui bosse comme un clébard, c’est douloureux de traîner cette antipathie. Même si je l’ai suscitée par mes horreurs, et pseudo vulgarités. Même si j’admets m’être parfois vautré dans l’erreur.» C. LE