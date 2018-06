Morges-sous-Rire fête ses 30 ans en galas

Les trois galas en bref

Brigitte Rosset



«J’aime beaucoup Morges-sous-Rire, alors j’ai proposé de faire un gala de fête pour ses 30 ans, en invitant des copains et des humoristes fidèles au festival. J’ai collaboré avec eux comme le ferait une organisatrice de mariage. C’est la première fois que je présente un gala alors je me réjouis beaucoup! Le public est convié à la fête, dans la salle et à la télévision.



On veut garder le secret au maximum pour avoir l’effet d’anniversaire surprise. Il y aura du stand-up, mais pas que. Ce sera plus varié. Au Canada, ils emploient l’expression de «conteurs» – que j’aime beaucoup – pour les humoristes qui se racontent et se mettent en scène. Mes invités appartiennent beaucoup plus à cette catégorie qu’au registre de la vanne par «punchline».



Gala «La fête»

Lundi 11 juin, 20 h 30, Théâtre de Beausobre



Présenté par Brigitte Rosset. Retransmis en direct sur RTS Deux. Avec Michel Boujenah, Yann Lambiel, Frédéric Recrosio, et plein d’autres invités surprises.





Olivier de Benoist



«L’idée était d’imaginer un monde où j’aurais perdu le goût du rire et d’inviter des copains pour essayer de me le redonner. Le chef d’orchestre, je l’ai déjà fait. Ça m’amuse beaucoup, ça me change un peu de mes spectacles. Je dois faire en sorte que le show soit rythmé et cohérent pour que les gens se marrent tout du long. Le gala a toujours été là dans les festivals internationaux.



Les gens aiment bien voir plusieurs humoristes, des univers différents. Et chacun vient avec le gratin de ses spectacles, des tubes très efficaces et bien huilés. Ça donne une soirée très colorée. Dans un plateau, le stand-up est bien adapté car on dispose de peu de temps pour capter le public. Il faut être direct, on n’a pas le temps de développer un personnage ou un contexte. Et puis le gala aide à se faire connaître. Un de mes sketchs diffusé à la télévision a beaucoup contribué à ma notoriété.»



Gala Sans Rire

Mardi 12 juin, 21 h 30, Théâtre de Beausobre



Présenté par Olivier de Benoist, avec Rachid Badouri, Issa Doumbia, Florent Peyre, Jarry, Anne Roumanoff, Vincent C, Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat.





Blaise Bersinger



«Il n’y aura pas beaucoup d’artistes dans ce plateau, pour laisser le temps à chacun d’emmener le spectateur dans son univers. L’absurde consiste souvent à péter le cadre. Mais si on veut le péter, il faut d’abord du temps pour l’installer. C’est pour ça que nos passages dureront plus longtemps que dans le stand-up. Ce sera également moins chronométré. C’est la première fois que je participe à un gala comme ça. En général, j’ai plutôt l’habitude d’amener une respiration au milieu des autres humoristes de stand-up.

Là, nous serons tous dans le même bain. Parfois dans le stand-up, et notamment dans les galas, il y a une forme de compétitivité que je déteste. Ici, vu les humoristes présents, je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Contrairement au stand-up, j’ai l’impression que le «milieu de l’absurde» n’existe pas. Peut-être qu’on va créer un nouveau pan de l’humour, qui sait?»



Gala de l’absurde

Jeudi 14 juin, 21 h 30, Chapiteau



Avec Blaise Bersinger, Pierre Aucaigne, Cuche et Barbezat, Joël Michiels, Tiphanie Bovey-Klameth et Mr. Fraize.