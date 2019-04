Montreux accueille Polymanga dès vendredi

La 15e édition du festival de pop culture Polymanga débute ce vendredi à Montreux (VD). Au programme: des cosplays, des croisières sur le lac rythmées par des conférences ou l'acteur de «Game of Thrones» Jack Gleeson.

Celui qui incarne le cruel Joffrey Baratheon dans la célèbre série sera sur les bords du Léman pour des conférences et dédicaces les 21 et 22 avril, indiquent les organisateurs. Autre actrice du petit écran attendue: Jennifer Morrison que l'on a notamment pu voir dans «Docteur House» et «Once upon a time».

Côté illustration, le public pourra rencontrer Akihiko Yoshida, grand spécialiste du jeu vidéo japonais. Toujours au rayon des jeux vidéo, Florent Gorges fera le point lors de conférences sur 30 ans de consoles portables et du mythique Gameboy.

Six cosplays

Pour les amateurs de déguisement, les traditionnels cosplays sont à nouveau organisés. Six de ces défilés qui compteront pour les sélections suisses de nombreuses compétitions internationales auront lieu dans le centre de congrès. Un tournoi de danse se tiendra par ailleurs les 19 et 20 avril avec parmi les juges Jean-Marc Généreux de «Danse avec les stars».

Au total, la manifestation propose plus de 150 activités et invités. L'an dernier, elle a attiré 42'000 visiteurs. La plupart, environ 80%, avaient entre 12 et 30 ans. (ats/nxp)