«Mon tissu préféré», des fantasmes et un trouble

Si les résonances de ce film avec l’actualité restent vives, sa sortie en France il y a un an, au moment où la ville syrienne de Deraa tombait entre les mains de Bachar el-Assad, entretenait de troubles coïncidences avec ces faits politiques. Juste avant, en mai 2018, «Mon tissu préféré», premier long-métrage de la cinéaste syrienne Gaya Jiji, désormais exilée à Paris, avait été présenté au Festival de Cannes, dans la section «Un certain regard». Il décrit l’éveil à la sensualité d’une jeune femme, Nahla, qui vit seule avec sa mère et ses deux sœurs, et se trouve surtout tiraillée sentimentalement. Entre un désir d’indépendance et l’envie d’épouser un garçon émigré aux États-Unis. Une fois ces bases posées, le film se plaît à développer des fantasmes féminins correspondant à un besoin d’affranchissement éprouvé par l’héroïne.

La comédienne qui l’incarne, Manal Issa, proche mentalement de la cinéaste, selon ses dires, assume ici une dureté inattendue qui se modifiera au gré des milieux qu’elle fréquente – famille ou voisins. C’est à travers elle que la métaphore peut s’installer et même s’ancrer. D’où un film au final peu aimable, car il demande qu’on s’attache à un personnage qui semble rejeter le monde. Notre difficulté à l’aimer répond à sa difficulté à aller vers les autres. À découvrir malgré ce handicap volontairement entretenu. (TDG)