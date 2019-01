Mario Fossati est le futur secrétaire général du Paléo

Bénévole au Paléo Festival depuis l’âge de 18 ans, Mario Fossati y a œuvré sans relâche, passant en cinq ans à peine du collage d’affiches à la fonction de stage manager de la Grande Scène, pour s’occuper ces dernières années du contrôle de qualité des stands.

En septembre prochain, celui qui est actuellement chef de l’Unité Magazines et Sociétés de la RTS lâchera le journalisme pour reprendre le poste de Philippe Vallat, secrétaire général du Paléo Festival, qui prendra sa retraite après 36 ans de bons et loyaux services. Un poste clef tant dans l’organisation de l’open-air nyonnais que pour la structure associative du Paléo. Car il gère à la fois le personnel, les bénévoles, les relations avec les partenaires logistiques et bien d’autres domaines encore.

«Si dans ma vie, je n’avais pas croisé Paléo, je serai quelqu’un de différent»

Enfant de Begnins, Mario Fossati, licencié en sciences politiques, formé à l’IDHEAP, a fait toute sa carrière de journaliste à la RTS. Il a réalisé de nombreux reportages pour des magazines, comme «A bon entendeur» ou «36.9°», dont il a assumé la production. À 52 ans, il a décidé de consacrer tout son temps à l’association Paléo Arts & Spectacles, où il siège au comité depuis 2004. «J’ai fait 34 festivals, j’ai donc bossé plus d’années au Paléo que comme journaliste, rigole le futur secrétaire général. Si dans ma vie, je n’avais pas croisé Paléo, je serai quelqu’un de différent. Par les amitiés nouées et les responsabilités qu’on n’hésite pas à confier à des jeunes, j’ai beaucoup appris. Je saisis l’occasion de changer de cap, c’est excitant.»

Rodé au management, au paysage médiatique et habitudes de consommation qui changent, Mario Fossati se réjouit de relever le défi en cette période de transition qui verra les fondateurs du Paléo passer le témoin. (TDG)