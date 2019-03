Marathon muséal pour la Fête des Vignerons

Ce printemps, les musées de la Ville de Vevey inaugureront quatre expositions qui font écho à la Fête des Vignerons. De quoi bloquer la soirée du jeudi 4 avril sur les agendas des nostalgiques. Dans ce riche programme, le Musée historique présente les premiers clichés de la Fête des Vignerons datés de juillet 1865. Le Musée suisse de l’appareil photographique se concentre sur les premières images en couleur de la Fête, sur la période 1927-1955, les fameux autochromes inventés par les frère Lumière. Au Musée Jenisch, Oskar Kokoschka promet lui aussi du rêve avec l’évocation d’une Arcadie fantasmagorique influencée par la Grèce antique. En parallèle, l’exposition «Friends» dévoile la collection Pierre Keller, où figurent les œuvres de ses amis sous le signe tutélaire de l’ECAL et de l’Office des vins vaudois, où il officia jadis.

Un vernissage marathon a été organisé en cascade, débutant à 18 h au Musée historique, suivi à 19 h de l’ouverture du Musée de l’appareil photographique et enfin à 20 h, du Musée Jenisch. De quoi fourbir une pléthore de discours. Ainsi des allocutions de Françoise Lambert, François Margot et Fanny Abbott sont prévues. Participeront également, Nathalie Chaix, Aglaja Kempf et bien sûr, Pierre Keller. Le comédien Michel Voïta lira des extraits d’un récit de la Fête des Vignerons de 1865. Une soirée DJ achèvera de lancer ce quadruple événement.

www.cameramuseum.ch (TDG)