Maintenir une boutique de musée, un vrai défi

Depuis janvier, certains habitués ont pu remarquer un changement au Musée d’ethnographie de Genève (MEG): la fermeture de la boutique. Une issue inévitable, vu sa mauvaise situation financière chronique. «Nous souhaitons à long terme maintenir cette prestation, qui est très appréciée des visiteurs et permet de prolonger leur expérience, précise Boris Wastiau, directeur du MEG. Mais il ne nous était pas possible d’assumer des pertes continues.»

La société externe qui gérait la boutique a fait faillite en fin 2017. Pendant une année, c’est le musée qui a repris l’espace avec ses ressources, le temps de réaliser par ses soins une étude de marché sur le fonctionnement des boutiques d’autres établissements comparables à travers la Suisse. Et d’en tirer des conclusions pour le modèle à appliquer au MEG.

Le résultat est sans appel: il est très rare que les boutiques de musées suisses de moyenne importance soient rentables. Notamment à cause des coûts élevés d’exploitation et en particulier de personnel, qui ne sont pas couverts par un trop faible chiffre d’affaires. La plupart des magasins fusionnent avec l’accueil et sont gérés à l’interne.

Deux espaces en un

La décision a donc été prise de fermer définitivement la boutique du MEG et d’installer à côté de la billetterie un petit comptoir proposant uniquement les objets produits par le musée: livres, CD, cartes postales et quelques produits dérivés. Ce sont les agents d’accueil qui se chargent des renseignements et des encaissements. «Depuis que nous avons fait ce changement, cela nous rapporte au final davantage qu’avant», relève Boris Wastiau. Le réaménagement prochain du rez-de-chaussée, dans le cadre du nouveau plan stratégique du MEG, permettra de mieux configurer et d’étoffer légèrement cet espace deux en un.

La librairie du Musée d’art et d’histoire de Genève a vécu un scénario très semblable au MEG. Gérée de manière indépendante, la boutique a fermé ses portes en 2012. «Après avoir fonctionné à perte pendant dix ans, j’ai dû jeter l’éponge, raconte Luca Notari, l’ancien gérant. Pour que ce modèle soit rentable à Genève, il faudrait programmer uniquement des expositions blockbuster, qui attirent les foules.»

Également éditeur, Luca Notari est maintenant responsable de la librairie de la Fondation Bodmer, qu’il a créée il y a quatre ans. Mais cette fois, il est employé par le musée. Et il cumule les casquettes, puisqu’il fonctionne aussi comme responsable de l’accueil et collaborateur scientifique.

Dans la majorité des musées genevois, les boutiques sont fusionnées avec la billetterie. Aux Conservatoire et Jardin botaniques (CJB), l’accueil et l’information des visiteurs pendant le week-end, lorsque l’administration est fermée, constituent même la mission première du Botanic Shop. «La vente d’objets s’est développée peu à peu à partir de là», explique Danièle Fischer Huelin, administratrice aux CJB.

Loin de la rentabilité

Reste qu’il n’est pas facile de faire tourner une boutique de musée. «Il s’agit d’un réglage fin entre les attentes des visiteurs et les moyens à disposition, relate Sophie Wirth Brentini, responsable du magasin, modulable et mobile, du Musée Ariana. L’ouverture de notre boutique est possible grâce au concours de notre personnel d’accueil et de nos bénévoles.»

Pour les institutions publiques, on reste loin de la rentabilité financière. L’objectif est plutôt de ne pas perdre de l’argent afin de pouvoir continuer à offrir ce service, réclamé par le public. Dans les établissements privés, il y a davantage de pression pour faire du chiffre car en l’absence de subvention, cela constitue l’une des rares sources de revenus. Le Muséum d’histoire naturelle, dont la boutique a une gérance externe depuis une vingtaine d’années, constitue une exception. Il s’agit du musée le plus visité de Genève et sa clientèle principalement familiale fréquente beaucoup le magasin.

«On est tributaires du succès des expositions temporaires et de la météo, rapporte la gérante, Christine Wegelin. Et on ne compte pas nos heures. Mais c’est un luxe d’être indépendante. Et cela permet au musée de se libérer de cette responsabilité.» (TDG)