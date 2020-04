Banksy, le street artist le plus cher du monde – 12,2 millions de francs pour son «Parlement des singes» vendu aux enchères en octobre 2019 –, a trouvé un nouveau terrain de jeu à la mesure de son ironie: ses toilettes! Confinement oblige, le Britannique (c’est à peu près la seule information sûre au sujet de l’artiste en piste depuis 1999 avec un premier pochoir sur un mur de Bristol) a laissé courir sa verve entre la lunette des WC, les murs, les porte-linges. Enfin… ce sont plutôt des rats complètement déjantés et hors de contrôle qui, sacrilège, osent même gaspiller le PQ, ce bien quotidien devenu parmi les plus précieux, qu’il a laissé envahir l’espace. Avec un commentaire accompagnant les posts sur ses réseaux sociaux: «Ma femme déteste quand je travaille à la maison.»

Ici trapézistes et acrobates complètement punks – sans parler de celui qui se libère sur le siège des toilettes –, les rats font partie de l’univers du street artist depuis toujours. Il les a essaimés sur les murs, en smoking sur un tapis rouge, en briseurs de cadenas, en anarchistes, donc en… alter ego des graffeurs. «Dans son livre «Banksy, Wall and Piece», l’artiste, rappelle le magazine en ligne «Graffmag», explique qu’un jour quelqu’un lui a dit que c’était intelligent de peindre le rat, anagramme d’art. Les rats sont détestés, chassés, persécutés. Les graffeurs sont un peu semblables.»

Au-delà, Banksy, le plus mystérieux mais aussi le plus médiatique des street artists, livrerait-il dans cette œuvre du confinement quelques indices intimes? D’abord sa salle de bain qui, si elle est devenue une œuvre d’art que des collectionneurs s’arracheraient volontiers, est loin d’être un modèle de modernité! Puis sa femme? Les enquêteurs de l’art, les profileurs, les fans qui cherchent inlassablement à le démasquer – certains ont pensé à l’artiste britannique Damien Hirst, d’autres au leader du groupe Massive Attack, Robert del Naja, qui se trouvait souvent en concert là où surgissait une œuvre de Banksy – ont peut-être une nouvelle piste…