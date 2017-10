Ligne Treize vous catapulte la tête dans les nuages

Il en est de duveteux qui paressent mollement dans un ciel d’après-midi. D’autres qui gonflent avec panache leurs corps ouatés, faisant cortège à de terribles vents. D’autres encore qui n’osent voiler la lune que d’une timide brume. Tous pourtant sollicitent l’imaginaire davantage que n’importe quelle manifestation du paysage. Les nuages renvoient au pays des rêves et de l’enfance, leurs métamorphoses innombrables et leur place dans l’éther relient à l’éternité.

C’est autour de ce thème universellement poétique que la galeriste Véronique Philippe-Gache a choisi de tricoter une très belle exposition collective rassemblant 23 artistes et sobrement intitulée Nuage. «Ça parle à tous, quelles que soient les générations, raconte-t-elle dans son espace carougeois. Les nuages changent tous les jours, toutes les secondes même, et vous connectent à l’infini, au possible, à l’existence même.»

L’accrochage de Ligne Treize marie intelligemment les styles, les univers et les médiums, faisant dialoguer céramique, pastel, crayon, photo, gravure, huile ou vidéo. Au gré de ce parcours subtil, on rencontre par exemple un Nuage sur pieds en grès de Marie-Laure Griffe, dont les exquises rondeurs juchées sur des pattes potelées appellent la caresse. Il voisine avec les créations ultradélicates de Barbara Puthomme, qui met sous cloche de verre, telles des reliques, de bucoliques panoramas où des plumes jouent les nuées. Plus loin, le photographe valaisan Xavier Lecoultre s’est servi d’un appareil datant des années 20 pour immortaliser des firmaments cotonneux. Recouverts de passe-partout ovales, ses tirages argentiques en noir et blanc prennent l’allure de miniatures des siècles passés. Ces images contrastent avec la contemporanéité de celles de Baptiste: pour Méditer (-) et Méditer (+), il a recomposé numériquement un ciel afin que l’azur dessine une Méditerranée et les nuages ses pays côtiers – et inversement. L’artiste bordelais entraîne ainsi le spectateur nostalgique à se revoir couché sur l’herbe épaisse, un jour d’été, à distinguer toutes sortes de bêtes fabuleuses dans les moutonnements célestes.

Même le champignon atomique de François Burland, une sérigraphie monstre qui occupe l’entier d’une paroi, ou la lourde menace de tempête de Martial Leiter ne parviennent pas à embuer le sentiment de grâce et de légèreté qui se dégage de l’ensemble des pièces. Surtout lorsqu’on découvre Présent continu 1-2-3, imaginé par Thierry Lahontaa: au fond de trois boîtes noires, des mirascopes (dispositif composé de deux miroirs paraboliques se faisant face) créent l’illusion que de minuscules flocons de cumulus y ont été emprisonnés, offrant au visiteur d’accéder au fantasme ultime: attraper un nuage.

«Nuage» Jusqu’au 28 octobre à la galerie Ligne Treize, rue Ancienne 29, à Carouge. www.galerielignetreize.ch

(TDG)