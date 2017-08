Les trois âges de Magnum défilent sur papier glacé

«Entre les pôles de l’art et du journalisme»

Interview Coauteure de l’ouvrage dirigé par Clément Chéroux, Clara Bouveresse a œuvré au plus près de l’ouvrage Magnum Manifeste, parcourant l’histoire d’une agence à laquelle elle a déjà consacré sa thèse.



Quel était le parti pris de l’ouvrage?



Par rapport aux livres qui avaient déjà été faits où l’on remarque la récurrence d’un certain corpus avec des images emblématiques, toujours les mêmes, du mythe Magnum par excellence, nous avons cherché à réaliser quelque chose de différent. Nous voulions replacer beaucoup d’images dans leur contexte historique, en reproduisant des pages de livres, de magazines. Et nous avons structuré selon trois thématiques historiques qui permettent de proposer une narration.



Plus que de défendre une esthétique, l’agence avait aussi avant tout une fin utilitaire?



C’est une coopérative qui appartient aux photographes et travaille à leur service pour les aider à produire et à diffuser, leur donne un statut d’auteur à part entière et leur garantit des droits même lorsqu’ils sont republiés.



La composante artistique de Magnum est aussi très forte

et se renforce au fil des ans?



Dès les débuts, avec Robert Capa, reporter de renom, et Henri Cartier-Bresson, qui avait déjà exposé au MoMa, les deux pôles de l’art et du journalisme sont très présents, même si leur opposition n’existait pas. Les photographes naviguaient de l’un à l’autre, ce qui assurait une grande diversité. Aujourd’hui, l’économie de la photo a changé, et certains photographes tirent des revenus importants de la vente de tirages sur le marché de l’art.

Magnum Manifeste

Sous la direction de Clément Chéroux avec la collaboration de Clara Bouveresse

Ed. Actes Sud, 416 p.