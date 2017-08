Les romanciers sur le front

Bernard Pivot, premier journaliste à intégrer l’Académie Goncourt, qu’il préside désormais, a vécu des dizaines de rentrées littéraires. «Elles me satisfont, je reste affamé de romans, confie le Lyonnais, 82 ans. Cet automne littéraire me donne le même plaisir que les vendanges de ma jeunesse. La vigne se montre parfois moins généreuse à cause de la grêle qui a abîmé le raisin, mais cela reste toujours une période de joie.» Sous l’expérience, l’homme de lettres et d’apostrophes, maître des bouillons de culture entre essais, théâtre et critiques, demeure modeste. «Outre les romans proprement dits, j’adore lire mes confrères. Déjà à l’époque d’Apostrophes… je me préparais durant juillet et août, puis je découvrais des éloges dithyrambiques sur des ouvrages que j’avais écartés!»

Comment se dépêtrer, d’ailleurs, de plusieurs centaines de nouveautés?

Lire. Et relire. Même si j’avoue ne pas aller jusqu’au bout des textes que je trouve mauvais. L’autre plaisir de la rentrée littéraire, c’est aussi d’observer cette scène. A mesure que la saison se profile, j’enregistre les rumeurs, je me délecte de découvrir soudain des alliances pour tel écrivain, des choix bizarres de rédactions, toute une comédie humaine des coulisses.

Face à la montagne de livres, vous avez bousculé la manière de procéder au sein du Goncourt.

Depuis une dizaine d’années, j’ai instauré l’échange de mails. Durant les vacances, nous échangeons nos notes. Et à chaque fois, je découvre des titres que j’avais délaissés ou même abandonnés. Il faut alors les reprendre et j’avoue que parfois, je m’étais trompé. Comme mes confrères, d’ailleurs! L’unanimité reste rare, le seul cas «récent» date de 1970, avec Le roi des aulnes de Michel Tournier.

N’y aurait-il plus d’auteur de cette stature?

Même pas. Jadis, l’Académie avait sans doute plus de cohérence, de cohésion. Nos nouveaux membres, Virginie Despentes ou Eric-Emmanuel Schmitt, sont par exemple issus de registres très hétérogènes. Cette diversité, c’est la démocratie. Et ses écueils. Parfois, dans nos listes établies par scrutin, un titre demeure sans que personne, au fond, ne le désire vraiment. Le premier mardi de septembre, les Goncourt arrivent avec leurs dix prétendants. A chaque fois, c’est la sidération ou l’enthousiasme! J’éprouve d’ailleurs une réelle satisfaction si je «pose» cinq, six auteurs dans ces premiers délibérés.

Les premiers romans en hausse, est-ce une volonté de renouvellement?

Oh, ces variantes de chiffres ne présentent pas une importance extrême. Les éditeurs se sont simplement montrés plus débonnaires ou coulants. Ils espèrent toujours toucher le gros lot. En somme, il est assez simple, même pas cher, d’éditer un roman. D’où ces «nouveaux» éditeurs qui arrivent sur le marché. Voyez le triomphe d’En attendant Bojangles pour cette petite maison de Bordeaux. Je suis d’ailleurs en train de lire sa nouvelle production. Bon, toutes les maisons ne connaissent pas le destin d’Actes Sud, qui a commencé tout petit à Arles et voit sa patronne, Françoise Nyssen, finir en ministre de la Culture.

A quoi attribuer la pérennité du roman, qui demeure malgré tout?

Le roman, c’est un genre increvable! Combien de fois la mort du roman a-t-elle été annoncée? Evidemment, le marché enregistre une baisse assez forte en cette année électorale. D’abord parce que la campagne s’est étirée sur six mois. Ensuite, avec tous ces coups de théâtre, les gens préféraient rester devant leur télévision qu’aller dans les librairies. Au-delà, des Chinois aux Américains, le roman possède toujours un énorme pouvoir d’attractivité. Non seulement il sollicite le plus de créativité en l’homme, mais c’est également une tentation facile. N’importe qui, avec un peu d’imagination, peut se lancer.

Une «tendance» peut-elle vraiment se dégager dans une rentrée?

Je ne crois pas beaucoup à de quelconques lignes de rassemblement. S’il y en a une, c’est la vague de «biographies déguisées», et elle ne date même pas d’aujourd’hui, plutôt de deux ou trois ans. J’apprécie assez d’ailleurs cette mode de l’enquêteur qui par le sujet choisi, la manière de procéder, se met en scène. Ça renouvelle le genre. Tiens, Un certain M. Piekielny de François-Henri Désérable m’a plu énormément.

D’autres titres parmi vos favoris?

J’ai un devoir de réserve. Je vous parle de Désérable car c’est mon papier de dimanche dans le JDD.

2017, un grand cru?

Certains de mes camarades Goncourt le pensent. Je suis plus dubitatif. L’an dernier me semblait meilleur. Rien ne se détache avec éclat comme l’ont pu être Les bienveillantes ou Les particules élémentaires. Notez, j’ai encore quelques livres à lire!

Sorj Chalandon plonge dans l’enfer de la mine

Partant d’un accident survenu dans le Nord-Pas-de-Calais en 1974, l’écrivain français tisse un destin poignant dans «Le Jour d’avant».

Le 27 décembre 1974, 42 mineurs périssent dans la fosse Saint-Amé de Liévin-Lens. L’assassin? Le grisou et son coup fatal, comme on appelle cette explosion, au contact de l’air, du gaz naturel dégagé par les couches profondes du charbon. C’est à ces hommes teints en noir, aux vies ravagées, que Sorj Chalandon rend hommage dans son roman qui paraît pour la rentrée littéraire, Le jour d’avant.

Pas follement gai, ce décor de corons, de chevalements et de silicose. Ceux qui ne meurent pas au fond du trou le font, revenus à la surface, en crachant leurs poumons. Sous la plume de l’excellent romancier français, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais se transforme en théâtre grec: un lieu de tragédie où les hommes sont le jouet de forces supérieures et cruelles. Inconscientes. Leurs existences sont misérables, mais ils en tirent, bon an, mal an, un peu de bonheur, une touche de gaieté sur laquelle Chalandon se jette avec avidité. C’est une virée en mobylette en pleine nuit, Michel la main sur la poignée d’accélération, Jojo fin saoul «sur le porte-bagages, jambes écartées par les sacoches comme un cow-boy de rodéo». Les deux chenapans font hurler leur moteur et réveillent avec jubilation la ville endormie: «Mon frère a crié. - C’est comme ça la vie! Jamais je n’avais été aussi fier.»

Quelques minutes plus tard, c’est l’accident. Quelques heures plus tard, 42 hommes grillent dans la fosse. Le 22 janvier 1975, Joseph Flavent dit Jojo meurt de ses blessures à l’hôpital sans avoir repris connaissance. Son jeune frère Michel en sera marqué à vie. Que s’est-il passé ce matin-là? Que s’est-il passé le jour d’avant? Les drames se percutent, se superposent, le rideau opaque et salvateur de l’amnésie tombe sur eux. Fin du premier acte.

Durant le deuxième, Michel grandit, vieillit. Dans sa tête, un cimetière; dans sa cave, un mausolée: «Suspendus à un crochet, les vêtements de mon frère (…) Sa femme avait récupéré le vestiaire à l’hôpital, quatre jours après sa mort. Un miraculé avait été désigné pour redescendre à la salle de bains et rassembler les habits des copains manquants.» Il a ramené un à un les vestiaires accrochés au plafond comme des pendus. Michel a récupéré celui de Jojo. Il n’oublie pas. Son père ne lui a-t-il pas intimé: «Venge-nous de la mine» avant de se supprimer?

Il souffre, mais il a Cécile. Lorsqu’il la perd, les lézardes s’ouvrent. Acte III, le procès. Michel a tenté de supprimer le responsable de la catastrophe. Il faut que le coupable paie. Il paiera. «Cécile passe doucement sa main dans mes cheveux. Je ferme les yeux (…)

- C’était un accident, je sais. Je me retourne. La même, si belle. Un cristal sans peur, sans colère, sans tristesse. Je l’entends. - Je suis fière de toi, Michel. Ma voix seule. Dans l’obscurité.»

Le jour d’avant n’est pas le meilleur livre de Sorj Chalandon, mais on y retrouve cette limpidité d’écriture, cette simplicité un peu rugueuse, cette force des personnages qui sont sa marque. Il fait de cet univers noir du Nord minier et de ces destins si lourds un récit poignant que l’on n’est pas près d’oublier. Pascale Zimmermann

«Le jour d’avant» de Sorj Chalandon, Grasset, 332 p.

Véronique Olmi: La vie d’une future sainte

Fameuse idée qu’a eue Véronique Olmi d’explorer l’existence hors normes de cette religieuse catholique italienne d’origine africaine, canonisée par le pape Jean-Paul II. La vie de l’esclave soudanaise Bakhita (1869-1947) est si romanesque que l’auteure en a fait un… roman. Elle avait pour cela à sa disposition les souvenirs rédigés par la future sainte dans les années 30, publiés sous forme de feuilleton dans la revue de son ordre religieux, puis devenus un succès de librairie en Italie. Véronique Olmi s’empare de cette destinée et nous la raconte avec simplicité et un luxe de détails utiles qui rendent l’évocation très vivante. On partage avec stupeur et curiosité le martyre de Bakhita, enlevée aux siens dès son enfance et affreusement maltraitée. B.CH.

«Bakhita» de Véronique Olmi, Albin Michel, 455 p.

Alice Ferney: La saga des Bourgeois

Bourgeois: un nom et un statut social. Cette vaste famille - Henri et Mathilde ont dix enfants - offre à la France un échantillon de la société, de 1920 à 2016. Les Bourgeois sont médecin, avocat, militaire ou homme d’affaires pour les garçons, mères dévouées pour les filles. Alice Ferney leur a déjà offert une vie dans L’Elégance des veuves. Elle les reconvoque vingt ans après pour raconter, à travers leur saga familiale, un pan de l’histoire contemporaine: la victoire de la France en 1918, la guerre de 39-45, la Résistance, Mai 68. Les bourgeois ont mauvaise presse, mais ces Bourgeois-là sont sympathiques: soudés comme les doigts de la main, ils s’aiment, s’entraident, ils ont du cœur et de belles valeurs, des engagements, avec simplicité et naturel. Alice Ferney les sertit dans un siècle chahuté tout en sachant nous les rendre attachants. P.Z.

«Les Bourgeois» d'Alice Ferney, Actes Sud, 368 p.

Erik Orsenna: Des «Fables» très actuelles

Erik Orsenna ayant chanté tout l’été les vertus de La Fontaine sur France Inter, ne se trouva pas fort dépourvu quand la bise fut venue. Car il poursuit l’expérience à la foudroyante actualité en un essai. «Je me sers des animaux pour instruire les hommes», professait le moraliste à la cour du Roi-Soleil. Il pourrait, suggère l’académicien, en remontrer à «Jupiter» Macron. Car le noyau des relations humaines ne varie guère. Comme Lévi-Strauss qui voyait en l’histoire du monde une tapisserie interconnectée, il applique le filtre des Fables aux mœurs modernes. Ce fringant galopin de 70 ans se laisse surprendre en pleine école buissonnière et exhume des contes grivois et lestes. «Un queutard, obsédé et libertin», s’amuse-t-il. C.LE.

«La Fontaine, une école buissonnière» d'Erik Orsenna, Stock, 198 p.

Olivier Guez : Sur la piste du tortionnaire

Olivier Guez s’est lancé aux trousses de l’abominable docteur Mengele dès son débarquement à Buenos Aires, sous le nom de Helmut Gregor, le 22 juin 1949, jusqu’à sa mort au Brésil, sous le nom de Wolfgang Gerhard, le 7 février 1979. Une cavale somme toute réussie, puisque l’auteur d’ignobles atrocités commises à Auschwitz n’a jamais eu à répondre de ses crimes devant la justice humaine. Sa mort passa inaperçue et on le poursuivait encore lorsque celle-ci fut finalement prouvée en 1985. C’est dire qu’Olivier Guez n’a guère de mal à captiver le lecteur avec ce récit très documenté – qualifié néanmoins de roman – montrant comment un monstre peut se fondre dans une société oublieuse ou complaisante. B.CH.

«La disparition de Josef Mengele» d'Olivier Guez, Grasset, 236 p.

Camille Laurens: Qui était ce petit rat?

Le nom de Marie Van Goethem n’est connu que des spécialistes de Degas. C’est celui du petit rat de l’Opéra que le peintre avait pris pour modèle pour une sculpture en cire qui fit sensation lors de sa présentation à Paris en 1881. Camille Laurens a voulu en savoir plus sur cette petite danseuse de quatorze ans et nous livre le résultat de ses recherches. Aujourd’hui, l’original en cire est aux Etats-Unis et les vingt-deux moulages en bronze réalisés d’après lui sont dispersés à travers le monde. L’auteure perce avec tendresse les ténèbres de cette vie sacrifiée, comme celle de tant d’autres très jeunes filles pauvres de son temps. De l’accueil horrifié des bien-pensants de 1881 à l’admiration qu’elle suscite en 2017, la petite Marie n’a pas fini de faire parler d’elle. B.CH.

«La petite danseuse de 14 ans» de Camille Laurens, Stock, 174 p.

Eric-Emmanuel Schmitt: Un pardon parfois pervers

Le romancier, dramaturge, cinéaste et essayiste a toujours cette plume redoutable d’efficacité, qui entraîne son lecteur dans des intrigues faussement naïves. Ici, quatre nouvelles interrogent sur le pardon, qui peut davantage profiter à la victime qu’au fautif. Comme ces deux sœurs, jumelles d’apparence, mais pas de caractère. L’une est brillante, positive, aimante, alors que l’autre piétine, ressasse sa jalousie et ne manque pas un mauvais coup. Et cet étudiant qui séduit et engrosse une simplette rencontrée pendant ses vacances, dont il ne reconnaîtra le fils que quand il servira ses intérêts. Pourquoi Elise vient-elle régulièrement visiter le tueur en série qui a assassiné sa fille? Et ce vieil aviateur allemand revêche qui tombe sous le charme d’une fillette et du Petit Prince. Quatre pardons bien différents et parfois pervers. D.MOG.

«La vengeance du pardon» d'Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, 325 p.

Amélie Nothomb: Là où niche l’amour

«Frappe-toi le cœur; c’est là qu’est le génie», écrivait Alfred de Musset. De quoi intéresser les cardiologues du dernier roman de Nothomb. Elles sont deux, Diane et Olivia, que le destin fait se croiser. La médecine du cœur n’est pourtant pas le sujet. Ce serait plutôt l’organe en tant que symbole des attachements humains. Là où niche l’amour maternel que Diane n’a pas reçu et celui qu’Olivia ne parvient pas à ressentir pour sa propre fille. Dès le début, les conséquences funestes d’un mauvais aiguillage se dessinent. Si Marie avait été moins vaniteuse et plus perspicace, elle ne se serait pas mariée si jeune. Elle n’aurait pas agi si maladroitement avec ses filles Diane et Célia, et la romancière n’aurait pas pu nous tenir en haleine avec ça sur 169 pages. B.CH.

«Frappe-toi le cœur» d'Amélie Nothomb, Albin Michel, 169 p.

Philippe Besson: La sensation Macron

Yasmine Reza signe en 2007 L’aube le soir ou la nuit – sans virgule ni regret. Journal de campagne du futur président Sarkozy, le récit de la dramaturge futée tire vers la philo, plus que le potin. Et crée l’événement. Auréolé de mystère, c’est sous cellophane que Philippe Besson publie Un personnage de roman. Non pas que son essai sur Emmanuel Macron, frais président, soit classé X. Il s’agit plus de doper la curiosité, déjà émoussée par d’amples parutions politiciennes ces derniers mois. Hormis le fait que Besson couvre la mise en orbite du quadra jusqu’à sa victoire, aucun détail ne filtre, sinon la promesse d’extraits dans un hebdo français le 7 septembre, jour de la sortie. C.LE.

«Un personnage de roman» de Philippe Besson, Ed. Julliard, 216 p.

Lola Laffont: Le dossier Patty Hearst

Capoule blonde et yeux en boutons de culotte, Lola Lafont, d’origine roumaine, mate les filles rebelles depuis toujours. La notoriété a tardé jusqu’en 2014, faisant rebondir la quadragénaire pour son essai sur sa compatriote Nadia Comaneci. Impossible de taxer de suiveuse de «mode du réel» l’auteure de La petite communiste qui ne souriait jamais. Mercy, Mary, Patty sonde l’héritière Hearst à travers trois voix. Car sur la petite fille riche virant marxiste révolutionnaire, Lola Lafont exige des explications plus nuancées qu’un lavage de cerveau. Avec une écriture qui interpelle, elle y voit ses obsessions, le changement d’identité, la perpétuation familiale, la mue physique. C.LE.

«Mercy, Mary, Patty» de Lola Laffont, Ed. Actes Sud, 224 p.

Désérable: Sur le palier de Gary

Si un écrivain a fantasmé sa vie en fiction, c’est bien Romain Gary, sublime faussaire qui remporta le Prix Goncourt deux fois grâce à un pseudo. François-Henri Désérable, 30 ans, mate à son tour ce jeu de miroirs, s’y démultipliant en visages tronqués, voire grotesques. Loin de l’autofiction pesante, l’auteur enquête sous un alibi parfait. Gary enfant n’a-t-il pas reçu de son voisin une supplique: parler de lui à tous les gens importants qu’il rencontrerait? De cette «souris triste», il tirera un énergumène aléatoire dans son œuvre, le Baron. Ode à un mytho génial – le romancier par définition, l’exercice d’admiration subjugue par sa fraîcheur rouée. C.LE.

«Un certain M. Piekielny» de François-Henri Désérable, Ed. Gallimard, 259 p.

Philippe Jaenada: Accidents du réel

Traitant d’un fait divers au début de la Seconde Guerre mondiale, Philippe Jaenada participerait à cette «tendance au roman du réel». Sauf que l’écrivain soigne les cabossés de l’histoire depuis plusieurs années – voir son ode à Pauline Dubuisson dans La petite femelle. Ici, le marathonien du crime traite du meurtre, près de Périgueux, de Georges Girard, supporter de Vichy, sa fille Amélie, la bonne, Louise Soudeix. Henri, le fils et seul héritier, est soupçonné, jugé. L’arrogant file au Venezuela et rentre en 1950. Sous le bras, un scénario qu’il signe Georges Arnaud, Le salaire de la peur, que tournera Clouzot. Du grand cinéma que ce destin, conté avec une verve communicatrice, une fidélité scrupuleuse, par un feuilletoniste passionnant. Rouletabille veille ici, insinuant dans le dossier un soupçon de loufoquerie. «Je ne dois surtout pas me projeter, interpréter, présumer…» C.LE.

«La serpe» de Philippe Jaenada, Ed. Julliard, 643 p.

Martin Suter: Des éléphants pas roses

Chez le Zurichois, la morale passe souvent par la petite cuisine humaine. Et quand Martin Suter, 69 ans, voit un éléphant rose fluo luire, il faut le croire et se fier à la sagesse d’un romancier que nul coma éthylique ne saurait troubler. Même son héros Schoch, un sans-abri qui dort dans une grotte, ne s’illusionne pas quand il découvre la créature. «Il buvait depuis trop longtemps pour pouvoir avoir encore une gueule de bois digne de ce nom.» Et puis des savants fous n’ont-ils pas déjà imaginé des cochons dont la peau verdissait sous les UV? Poussé par les découvertes de généticiens et experts pachydermiques, le plus international des fabulistes suisses a donc conçu un adorable nain. Petit pas pour l’homme, bond de géant pour l’humanité? Avec ses cupides et idéalistes, la fable rejoint Okja, la SF du Coréen Joon-Ho Bong. Bref, alertez les bébés. C.LE.

«Eléphant» de Martin Suter, Ed. Bourgois, 360 p.

