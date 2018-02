Les retards du Grand Théâtre coûtent très cher

Dans un monde idéal, le Grand Théâtre aurait dû achever sa mue en juin prochain et les passionnés d’opéra auraient pu suivre en conséquence les productions de la saison 2018-19 dans des espaces entièrement renouvelés. Les aléas et les imprévus en ont décidé autrement: au mois d’octobre dernier, la Fondation de la maison lyrique annonçait la présence d’infiltrations d’eau au bas des murs des sous-sols ainsi que dans les nouvelles parties en sous-œuvre. La maîtrise de ces flux issus d’une nappe phréatique allait générer un retard substantiel et inévitable du chantier. De sorte que la saison à venir se déroulera désormais pour moitié dans son siège éphémère de la place des Nations, et pour l’autre au siège historique de la place Neuve.

La même Fondation est aujourd’hui en mesure de quantifier les coûts de la réorganisation de la saison à venir. Et la note est particulièrement salée. Dans un communiqué rendu public hier, il est indiqué que la déconvenue «alourdira le compte d’exploitation annuel ordinaire de l’institution lyrique d’un coût de CHF 2 248 000.» L’instance suprême de la maison indique aussi que, dans ce chiffre, une part de 1 178 000 francs est due à l’annulation ou à la modification des contrats artistiques, tandis qu’un montant de 1 070 924 francs est justifié par le manque à gagner de la billetterie. «L’Opéra des Nations n’ayant pas la même tarification et le même nombre de sièges que la grande salle de la place Neuve», précise la Fondation.

Ces comptes sont encore alourdis par d’autres frais. La prolongation de l’exploitation de l’Opéra des Nations tout comme celle des sites environnants destinés à l’administration, coûtera 264 990 francs. Les frais de la Ville de Genève s’élèvent, eux, à 143 667 francs. Il reste désormais à déterminer qui, au sein des instances publiques, se chargera de combler ce gouffre inattendu.

