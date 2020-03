Les progrès de la grippe espagnole à Genève

Ni titre ni article sur la grippe à la une de «La Tribune de Genève» en 1918. À cette époque, cet emplacement de choix est entièrement occupé par des publicités. L’épidémie de ce qu’on appelle improprement la grippe espagnole y est mentionnée par les annonceurs. Par exemple la marque Callet, le 17 juillet 1918, qui recommande aux lecteurs de «La Tribune»: «Protégez-vous de la contagion par l’emploi des savons médicinaux «Acide phénique» ou «Lysol», seule garantie d’une activité positive, 60 années de succès.» De quel succès parle le savonnier Callet? Peut-être de la victoire de ses savons sur la précédente grippe subie par les Genevois en 1889? Le 20 juillet 1918, toujours en première page, une arme plus inattendue est proposée contre le mal: «On se préserve de la grippe espagnole en buvant le délicieux café de la maison Saô Paulo, 4, Fusterie, aide la digestion, tue les microbes.» Que n’inventerait-on pas pour stimuler les ventes? Pourtant, cette grippe est une affaire sérieuse. «24 392 cas ont été déclarés à Genève entre le 1er juillet 1918 et le 30 juin 1919» indique Catherine Ammon dans son travail de diplôme d’études supérieures en histoire de la médecine, consacré à la grippe espagnole à Genève. «Sachant qu’à la fin de l’année 1918, le canton de Genève compte 176'000 habitants, le taux de morbidité grippale y est estimé à 125 pour 1000.»

Vingt inhumations en un jour

Morbidité, on l’aura compris, ne signifie pas mortalité. Pour avoir une idée de celle-ci, il faut attendre le pic d’octobre, chiffré dans «La Tribune» du 29 octobre 1918: «Nous estimons qu’il est de notre devoir de renseigner exactement la population. Il n’y a pas lieu de s’effrayer car si nous en jugeons par les statistiques des autres villes, nous sommes à Genève des privilégiés, en ce qui concerne la gravité de la maladie et le nombre de décès.» Une entrée en matière qui se veut rassurante, suivie de chiffres qui ne le sont guère: «La semaine qui vient de s’écouler a été la plus mauvaise enregistrée jusqu’ici: le 22 octobre, quatre décès; le 23, huit décès; le 24, neuf décès; le 25, quatre décès; le 26, dix décès; le 27, neuf décès. Nous avions publié en août dernier une statistique de la première période de l’épidémie dont le point culminant avait été le 17 juillet (263 malades en une seule journée). Au 31 juillet, 3953 cas de grippe avaient été enregistrés pour tout le canton, avec 110 décès. Là encore, cette statistique se trouve largement dépassée. Voici du reste les chiffres officiels: juillet, 953 cas, août, 2422 cas, septembre, 1022 cas; et du 1er au 27 octobre, 6800 cas. La mortalité a fortement augmenté. Le cimetière de Saint-Georges a enregistré jeudi dernier le plus grand nombre d’inhumations, soit 23, dont 20 décès de la grippe.»

Au vu de ces chiffres, la tranquillité de l’Exécutif municipal peut étonner en 2020: «Les spectacles ne constituent pas un danger, au contraire. Si nous fermons le théâtre, la Comédie, les cinémas, etc., des centaines de gens seront réduits à la misère. Tous ces malheureux, ne pouvant alors s’alimenter normalement, tomberont à leur tour malades.» Ces propos du conseiller administratif radical Hugues Oltramare, médecin et professeur de médecine, sont accompagnés de conseils tout simples: «Il faut prendre de plus en plus de précautions, surtout au point de vue de l’hygiène. Vivons sobrement, couchons-nous tôt et ne nous surmenons pas! Du reste, nous avons tous en nous le microbe de la grippe: l’essentiel, c’est qu’il ne trouve pas un terrain favorable pour se développer. Il faut surtout éviter de prendre froid. […] Nous avons demandé à M. Oltramare si l’on avait bien pris toutes les précautions voulues en temps utile. Il ne faut pas chercher de responsabilités, nous a-t-il répondu, on se trouve en face d’un fait général contre lequel personne ne peut rien.» La langue de bois ne date pas d’aujourd’hui.

«La Tribune» ne s’en laisse pas conter. Voici son analyse en octobre 1918: «Nous tenons de source sûre que dès le mois d’août, des mesures furent proposées par une autorité médicale de notre ville, verbalement, au Conseil d’hygiène, et par écrit au Département de justice et police, pour le cas probable où la grippe espagnole nous reviendrait en automne. Or rien n’a été fait, aucune des propositions contenues dans la lettre en question n’a été adoptée, ni peut-être même examinée par le Département de justice et police. L’épidémie nous a surpris une seconde fois alors que nous aurions dû être préparés à la recevoir. Quand il s’agit de la santé et de la vie d’une population, c’est quand même un peu trop d’impéritie.»

Sources: «Tribune de Genève» et «Chroniques d’une épidémie 1918-1919» par Catherine Ammon.