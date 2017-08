Les portes s’ouvrent, valises et voyageurs déboulent

A l’aéroport, chacun attend. Avant le décollage, après l’atterrissage. Que l’on soit passager ou accompagnant. Que l’on scrute sa valise sur le tapis roulant d’un côté du portail des arrivées ou que, de l’autre, on guette ses proches. On attend. J’ai choisi de faire partie du lot: j’attends l’ouverture des deux portes qui relâchent, en alternance ou simultanément, le flux des voyageurs arrivés à Cointrin. Roulés par leurs bagages, affranchis par les douaniers, pressés d’en finir, ils dégorgent par poches comme un concombre dans l’évier.

Le spectacle vaut le voyage. C’est un petit théâtre de rue, gratuit, à l’abri des intempéries et de la canicule, toujours renouvelé, empreint d’émotions diverses et régi par les règles divertissantes de l’improvisation. Je chasse à l’affût jeudi entre 15 h 30 et 16 h, me rêvant seule. Or nous sommes 60, voire davantage. Difficile à dire, entre le fiancé qui part boire un café, la grand-mère qui file aux toilettes et la copine qui fait les cent pas entre le Montreux Jazz Café et la boulangerie. Plusieurs avions ont du retard: deux heures (Lisbonne), cinquante minutes (Edimbourg), une heure quinze (Francfort), deux heures dix (Marseille). Les trois premières destinations attendent que leurs paquets soient déversés depuis le tarmac en compagnie des malles enregistrées à Olbia, Nice, Héraklion et Palerme.

Examinant ceux qui se tiennent dans l’expectative le long de la ligne rouge et scintillante, on brode des histoires, des destins, des rencontres. On scanne, pèse, suppute et tranche. Je confesse un faible imaginaire pour ce petit monsieur noir de poil qui disparaît sous un bouquet de tournesols phénoménal avec, à ses côtés, un adolescent porteur, lui aussi, de fleurs, dans les tons roses cette fois. Qui guettent-ils? Une épouse, une mère? Trop simple. Et cette dame âgée, dont l’unique jambe repose sur un fauteuil roulant, que fait-elle ici?

Sur les écrans géants, on vante les Fêtes de Genève et les musées de la Ville; la météo est boudeuse, 17 degrés; la Tribune de Genève affiche les dernières nouvelles. Un bébé aux anges lèche le ruban lumineux longeant le sol pour délimiter la zone d’arrivée. Un homme traverse le hall au pas de charge avant de s’engouffrer dans le bureau «Litige bagages».

Lorsque les passagers déboulent enfin, tous en même temps dirait-on, on obtient des réponses. Les couples se reforment, les parents retrouvent leurs enfants et vice versa, les amis, leur bande. Des sourires, des embrassades et même quelques larmes pour cette jeune femme expansive qui revoit – après une longue absence? – un couple avec deux garçonnets. Les valises, elles, manquent d’excentricité: tout au plus repère-t-on un paddle.

Un homme à bout jette, une fois la porte passée, ses deux valises dans les jambes de sa femme qui, tout sourire, accourt vers lui. Elle ne se laisse pas démonter par la mine chafouine du grognon, et se jette à son cou. «Et si la prochaine fois, c’est vous qu’on attendait?» clame sur les écrans géants une compagnie aérienne.

(TDG)