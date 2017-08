Les paradis fiscaux se dévoilent en photos

Quel est le point commun entre l’État du Delaware aux Etats-Unis, Singapour, l’Île de Jersey, le Panama, la City de Londres, Hongkong et les îles Caïmans? Tous permettent d’éviter de payer des impôts, ou de les réduire fortement. Et à ce titre, tous ont été visités par les photographes Paolo Woods et Gabriele Galimberti, qui exposent actuellement le résultat de leur enquête dans le parc des Bastions.

En découvrant ce travail aux Rencontres d’Arles en 2015, le Genevois Jörg Brockmann a tout de suite souhaité l’exposer. «Mais ma galerie est trop petite, raconte le responsable de l’Espace JB. Et surtout, vu qu’il s’agit d’une question très discutée en société, cela me semblait important de l’amener dans l’espace public, au cœur du débat.»

Difficile de mettre en images un sujet aussi abstrait que l’évasion fiscale. Ayant réussi à entrer au cœur même des endroits où elle se pratique, les artistes ont immortalisé des bureaux d’immatriculation, des alignements de coffres, de serveurs, de boîtes postales. Mais aussi la vie qui se déroule dans ces lieux où l’on trouve un taux particulièrement élevé de très riches au kilomètre carré.

Certains des plus importants acteurs de cette pratique ont même accepté de se faire tirer le portrait: secrétaire d’Etat, directeur d’entreprise, expert financier, premier ministre. «Ce que nous faisons ici pourrait ne pas être considéré comme moral, mais c’est tout à fait légal», commente l’un d’eux.

Les clichés capturent également les frappants contrastes entre autochtones et étrangers, venus placer ou dépenser leur argent dans cet environnement exotique. Tel le directeur général de Dell Asie, immobile en costard-cravate dans un Food Court, au milieu des Singapouriens en train de manger. Ou ces jeunes et riches Panaméens buvant des bières sur une plage de carte postale, tandis que passe un Indien kuna en tenue traditionnelle.

Grâce à des textes détaillés, on en apprend plus sur le contexte de la photo et le fonctionnement de l’évasion fiscale. On se rend compte à quel point échapper au fisc se révèle simple, et qu’une grande partie des sociétés à travers le monde est concernée. Y compris des entreprises faisant partie de notre quotidien, comme la chaîne de magasins Zara. «L’exposition nous fait prendre conscience de notre propre responsabilité dans ce processus, souligne Jörg Brockmann. Car il est très difficile d’y échapper!»

«Les paradis» exposition jusqu’au 1er octobre au parc des Bastions. Conférence mardi 5 septembre à 19 h à Uni Bastions. Infos: www.imagepublic.ch

(TDG)