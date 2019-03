Les musées romands se mettent en quatre pour les familles

Le Centre Pro Natura vrombit avec les insectes nocturnes

Avec «Nuit blanche chez les insectes», Pro Natura attire l’attention – d’abord celle des plus jeunes, mais aussi celle de leurs parents – sur un monde à la fois méconnu et merveilleux, celui des insectes nocturnes. En trente ans, 76% de la biomasse des insectes a disparu. En Suisse, un seul lampadaire cause la mort de 150 papillons nocturnes en une seule nuit.

Il n’en fallait pas plus pour que Pro Natura lance la campagne «Ensemble contre la disparition des insectes». L’association a désigné le ver luisant comme animal de l’année 2019. C’est aussi dans ce sens qu’elle a choisi le thème de la nouvelle exposition au centre qu’elle anime au château de Champ-Pittet, à Cheseaux-Noréaz.

«On les imagine gris, poilus et on pense aux nuisances liées aux moustiques. Pourtant, ils sont beaux, souvent colorés. Et passionnants quand on réalise les stratagèmes qu’ils ont développés pour survivre», s’enthousiasme Layne Meinich, directrice adjointe du Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Le spectacle audiovisuel «Vibrations dans la nuit» en offre un aperçu saisissant sur sept minutes. Les questions plus scientifiques trouvent, elles, des réponses par le truchement d’un riche parcours animé. Entre autres enseignements, on y apprend comment la femelle du ver luisant produit de la lumière et, détail essentiel, que cet insecte n’est pas un cousin du lombric mais un coléoptère. F.RA.

Centre Pro Natura de Champ-Pittet

Ch. de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz

Du mardi au dimanche, de 10h à 17h30

www.pronatura-champ-pittet.ch

Le grenier du château de Nyon révèle ses trésors

Pour rendre cette nouvelle exposition vivante, des bruitages et mouvements - hululement d’un hibou ou grincement d’un rouet - et des jeux de lumière, plongent les jeunes visiteurs dans l’ambiance tout en ombre et mystère régnant dans un grenier. Les objets remisés dans les combles sont souvent fichus, inutiles. Pourtant on peine à s’en séparer.

Ceux que le château de Nyon expose n’échappent pas à la règle, mais ils possèdent un petit supplément d’âme: ils racontent la grande et la petite histoire de Nyon et de sa région. Comme cette grosse aiguille d’horloge, vestige de l’une des quatre portes d’entrée de la ville au Moyen Âge. Ou cette girouette de l’Hôtel de l’Ange (qui existe toujours), créée en 1797 pour l’arrivée de Napoléon Bonaparte à Nyon. Ou encore ces bicyclettes - draisienne, grand-bi, vélocipède -, engins casse-gueule qui en 1896 avaient l’interdiction de circuler.

Ne pas rater non plus ce pupitre en bois qui rappelle que le château abritait le Tribunal du district jusqu’en 2000. Certaines pièces trouvent même une actualité: voir l’enseigne de la Croix-Blanche, datée de 1568, ancêtre de l’Hôtel Beau-Rivage, qui s’est effondré il y a bientôt une année! «Un seul objet suffit à raconter tout un pan d’histoire, qu’on peut suivre grâce un cahier illustré de dessins», explique Vincent Lieber, conservateur du château de Nyon. De quoi inspirer les enfants. M. S.

Château de Nyon

Place du Château, 1260 Nyon

«Les combles du château, le grenier d’un musée»

nouvelle exposition permanente

www.chateaudenyon.ch

L’ArchéoLab montre les trucs de l’architecte Tournevis

À l’ArchéoLab de Pully, l’exposition «Construire + malin = romain!» joue la carte des bornes et activités pour présenter les métiers et techniques de construction de l’Antiquité romaine. Et s’est pourvu d’un guide propre à amuser les plus jeunes. «Les enfants doivent aider l’architecte Tournevis, qui a pris du retard sur la construction d’une maison, explique Tibère Grec, responsable de l’exposition. Ils vont rencontrer sept ou huit ouvriers de chantier, qui leur font découvrir les techniques et objets utilisés à l’époque.» Il y a le menuisier, le forgeron, le maçon, le charpentier.

Avec le tailleur de pierre, par exemple, les gamins découvrent la taille d’un roc. «Ils se servent ici de l’ancêtre du marteau, et comprennent ainsi le genre d’objets antiques que les archéologues mettent au jour.» Outre l’expérimentation, les bornes médias et vidéos explicatives détaillent les finesses techniques. «Nous avons également des médiateurs qui accompagnent les enfants lors de ce parcours ludique», ajoute Delphine Rivier, directrice de l’ArchéoLab.

«Nous souhaitons attirer autant de garçons que de filles, afin de sensibiliser ces dernières aux sciences humaines», continue-t-elle. Et ce malgré le fait que la majorité des personnages soit des hommes. «C’était la réalité de l’époque, termine-t-elle. Heureusement, les temps ont changé.» A.G.

ArchéoLab

Av. du Prieuré 4, 1009 Pully

«Construire + malin = romain!»

du mardi au dimanche de 11h à 18h

www.archeolab.ch

Le Musée romain lance les Jeux olympiques de 2020

«Que le meilleur gagne!», au Musée romain de Vidy, est la première exposition en marge des Jeux olympiques de la jeunesse de 2020. Elle se présente sous la forme d’un Championnat du monde des visiteurs, avec des questions toujours plus compliquées à mesure que le visiteur progresse. Les scores sont affichés sur un écran à l’entrée du musée. Le gagnant sera dévoilé lorsque l’exposition prendra fin, le 2 février 2020, et honoré par une coupe.

«La compétition est dans la nature. Les êtres humains adorent se mesurer les uns aux autres», explique Laurent Flutsch, directeur du musée. Cet esprit est présenté d’une manière assez critique, dans chacune des salles. Dans l’une, par exemple, sont accrochées des photos de personnalités publiques comme Vladimir Poutine.

«Cela symbolise la compétition de «tous contre tous», qui crée des inégalités entre les winners et les losers. Ces catégories, valorisées par les élites, créent beaucoup de perdants et peu de gagnants.» À la fin duparcours se trouve un podium sur lequel il n’y a que des numéros 1. «Lorsque nous abordons des enjeux tels que le réchauffement climatique, il faut être dans la coopération, termine Laurent Flutsch. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons rendre le monde un peu meilleur.» A.G.

Musée romain Lausanne-Vidy

Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne

«Que le meilleur gagne!»

du mardi au dimanche de 11h à 18h

du 16 mars au 2 février

www.museeromain.ch (24 Heures)