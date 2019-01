«Les invisibles», femmes SDF souvent ignorées

Par définition, «Les invisibles» sont ceux, ou celles, qu’on ne voit jamais. Pour la circonstance, c’est au féminin que le mot s’accordera. Louis-Julien Petit, dont les premiers longs-métrages étaient passés inaperçus, situe l’action de celui-ci à L’envol, un centre d’accueil pour femmes SDF. Malheureusement, le centre doit fermer ses portes. Et les travailleuses sociales qui donnent de leur temps pour aider les autres doivent trouver rapidement, c’est-à-dire en trois mois, une solution pour la réinsertion professionnelle de toutes ces femmes dont elles s’occupent.

Sur ces bases, le film se structure paradoxalement comme une comédie sociale constituée de scénettes mettant chacune à leur tour en vedette l’une des SDF. Si celles-ci sont jouées par des actrices non professionnelles, et si possible par des femmes qui ont connu la rue, les travailleuses sociales sont incarnées par des comédiennes qu’on connaît bien comme Noémie Lvovsky, Corinne Masiero ou carrément Audrey Lamy, sans doute la plus improbable.

Ce contraste, voire ce choc, crée une disharmonie qui fait terriblement sens avec le projet et renforce même la détresse qui vient se nicher dans les moments comiques contenus dans le film. C’est habile, jamais manichéen, prometteur et plein d’émotion à contresens. Un cinéma qui se donne des airs documentaires sans flirter avec le réel. Suffisamment singulier pour qu’on s’y arrête un moment. (TDG)