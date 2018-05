Les envolées poétiques de fil et de fer de la sculptrice Isabelle Bonte

Dans l’imaginaire d’Isabelle Bonte, les barques accostent des ports de nuage; les cabanes suspendues dans le vide sont des refuges où l’on revient toujours, guidé par la flamme d’une lampe; les cerfs-volants bruissent dans le vent de tous les voyages. Délicieuses, aériennes et incroyablement poétiques, les sculptures de cette artiste française, exposée à Carouge chez Marianne Brand pour la cinquième fois, offrent à l’esprit un espace infini de divagation.

On ne se lasse pas de regarder ces mobiles prendre leur envol sur un mur blanc. Mieux, on s’accroche à leurs ailes pour décoller avec eux. Une minute plus tard, repu, on se glisse pour un petit somme dans l’un de ses cabanons de fil couleur café, à moins que l’on préfère rêver à l’ombre d’une voile, avant de sauter dans un canot à la rencontre d’un esquif jumeau.

Traits délicats sur le mur

«J’aime travailler des architectures modestes, des abris tout simples, des formes épurées», commente l’artiste, qui est aussi architecte d’intérieur. Partie de la gravure, Isabelle Bonte rencontre le métal aux Beaux-Arts. Elle joue aujourd’hui avec des matières brutes: fil de fer, tarlatane, brin de coton. «Ces sculptures semblent fragiles, mais comme elles sont faites de matériaux locaux, entièrement à la main, elles peuvent - dans l’idée du moins - être facilement réparées sur place.» De la gravure, il lui reste ces traits délicats dessinés sur le mur par l’ombre portée des oeuvres.

Avant de se mettre au travail, Isabelle rapporte dans son atelier son rouleau d’acier recuit enroulé sur son épaule. «Il est disposé en couronne, vibrant comme un trait de plume, tendre à modeler, tantôt bleuté si la flamme l’a chahuté, tantôt mordoré. Je veux sentir cette vibration lorsque je le détends. Je fais mes gammes en le chauffant sous mes doigts», dit celle qui a pris «De fer est mon fil» comme surnom d’artiste.

La tarlatane crème, amidonnée et tendue, permet à la sculptrice de cloisonner sans occulter. Le décor reste toujours transparent. Même chose pour ces cocons exquis en forme de cabanons posés en pleine nature, à l’orée des roseaux. On y a un toit sur la tête, mais pas de sol sous ses pas. Isabelle Bonte: «C’est une image de notre cabane intérieure; l’esprit peut habiller l’espace librement.» Quatre «Échappées belles» sont suspendues au mur par des fils en arc de cercle. «Les gens aiment bien en placer une à côté de leur lit pour dormir en paix, ou dans leur bureau pour se ressourcer lorsqu’ils sont épuisés!» signale l’artiste.

L’Egée ou la Méditerranée

Ici ou là sont amarrés de frêles bateaux, parfois deux à deux pour un «Rendez-vous», parfois seuls ou à trois pour une «Rencontre». On part, mais on peut aussi revenir et pour ce faire, Isabelle Bonte accroche des petites lampes un peu partout: «Je travaille entre deux eaux: la tête dans les nuages, la mer imaginaire entre les pilotis de mes constructions et sous la coque de mes petites barques.»

L’artiste évoluant, il arrive qu’elle place ses structures sur un socle de céramique pâle aux reflets brillants ou façonné en plâtre, à moins qu’elle ne les arrime à des murs peints en bleu grisé. On se croirait alors quelque part au bord de l’Egée ou de la Méditerranée. À moins que ce ne soit au paradis?

Isabelle Bonte, «Sculpture», galerie Marianne Brand, 20, rue Ancienne, Carouge, jusqu’au 15 juin. Infos: www.galeriembrand.ch

(TDG)