«Les éblouis», doux regard sur la maltraitance

Sarah Suco, c’est un visage vaguement familier du cinéma français. Actrice dans une vingtaine de films, elle a décidé de franchir un cap en passant derrière la caméra. Expérience forte qui lui permet d’accoucher d’un film au sujet sensible, puisqu’il y est question d’une famille française embrigadée dans une secte, et surtout de jeunes enfants victimes d’attouchements sexuels. «Les éblouis» – c’est le titre de son film –, frappe à la fois par sa douceur et par l’émotion qu’il charrie. La gravité y est abordée sous un angle plutôt léger, mais avec le plus grand sérieux. La fin du film jette un trouble plus glacial, puisqu’on y découvre que Sarah Suco dédie son film à ses frères et sœurs, et donc que le récit est raconté de l’intérieur. En d’autres termes qu’il s’agit pratiquement de sa propre histoire. «À la base, je ne voulais pas le réaliser, déclarait-elle il y a quelques jours à Genève, où elle est venue faire la promo de son film. C’est mon producteur qui a insisté pour que je le réalise. Mais pour moi, il ne s’agit pas d’un drame. Je sais bien qu’il faut une appellation et que les gens aiment mettre des choses dans les cases. Ce que vous voyez dans le film est très en-deçà de la réalité. Il m’a fallu plusieurs années de réflexion pour choisir d’en faire un film pudique. Je ne voulais ni me venger de qui que ce soit ni faire de théorie, mais juste faire preuve de délicatesse et parfois de cocasserie.»

On imagine cependant la principale difficulté du film, soit travailler avec des enfants censés jouer des victimes d’actes criminels. Comment les conditionner? Un problème que Sarah Suco n’a nullement éludé. «J’ai choisi de leur parler, de tout leur dire. Y compris et surtout ce qui se déroule hors-champ et que je ne montre évidemment pas. Après une douzaine de castings, j’ai sélectionné des enfants qui avaient absolument envie de jouer. Ils ont parfaitement compris. Je peux vous assurer qu’au moment du tournage, ils étaient totalement libres par rapport à ça. C’est tout juste s’ils ne s’en fichaient pas. L’un des petits m’a dit que c’était nul, qu’il voulait jouer Spider-Man. Ce qui m’a permis de comprendre que les enfants sont bien moins angoissés que les adultes.»

Du côté des adultes, justement, l’équation semble avoir été difficile. «Je doutais en permanence, concède Sarah Suco. Et en même temps, j’aime travailler dans le doute. Darroussin dans le rôle du prêtre était évident. Camille Cottin, qui joue la mère, avait très peur de ce personnage, qu’elle n’aimait pas. Mais qui pourrait aimer une mère pareille? Comme on ne l’avait vue que dans des comédies, elle avait une certaine appréhension. Quant à Éric Carvaca, qui incarne le père, c’est en voyant «Carré 35» (ndlr: documentaire qu’il a réalisé en 2017), dans lequel il part à la recherche de ses origines, que l’évidence m’a sauté aux yeux.»

«Les éblouis», en salles dès mercredi.