Les cow-boys d’Eloize dégainent un show chaud

Paw! Paw! Ça a commencé par deux coups de feu, balancés par un Lucky Luke d’opérette, chemise jaune, foulard rouge, dégainant un colt imaginaire plus vite que son ombre. Juste avant, on avait entendu en fond sonore le mugissement d’une locomotive, un bruit de cavalcade, un hennissement et quelques notes d’harmonica. Juste après? Des cow-boys qui déboulent, un shérif droit dans ses bottes, des belles au regard de biche, des chercheurs d’or, des bagarres au son du piano mécanique et du banjo, la totale western en somme, portée par le folk entraînant d’un trio inspiré. Un film? Mieux que ça: une comédie acrobatique et musicale présentée par le Cirque Eloize au Théâtre du Léman. Jusqu’au 7 janvier, la compagnie québécoise invite la foule dans son Saloon, à l’enseigne d’une nouvelle création située dans un Far West de cartoon. Une pure merveille où les prouesses physiques font bon ménage avec l’humour. Yeehaw!

Quel rythme!

Après Rain, ID et autre Cirkopolis, Eloize séduit avec sa nouvelle création. «Saloon, c’est l’énergie physique de l’acrobatie combinée à la poésie de l’approche théâtrale», résume Jeannot Painchaud, le directeur de création de ce show chaud bouillant dont le rythme ne faiblit jamais. Pour la poésie, on pourra toujours ergoter. Mais pour le reste, chapeau!

La recette du succès? Une trame suffisamment élastique pour y inscrire une véritable histoire, loufoque sans doute, mais savamment structurée. Une mise en scène inventive jouant avec les grands clichés du western. Des chorégraphies impeccablement réglées, soutenues par la musique jouée en live par The Vultures, deux gars et une fille à la voix d’or. Des artistes enfin, aussi bons performeurs que comédiens.

À l’image de Jérémy Saint-Jean Picard, d’Artagnan du Far-West, shérif au bouc élégant et à la longue chevelure ondulée, aussi épatant dans un numéro de main à main que convaincant lorsqu’il jongle avec son stetson. Veste noire, bottes de la même couleur, Jules Trupin excelle lui aussi dans l’art de la jonglerie. Tenancier du saloon, il incarne le méchant de l’histoire, ondulant avec une souplesse confondante.

Fous bondissants

Barbichu en gilet, Félix Pouliot joue l’étranger intègre et mystérieux. Un type capable de se hisser en deux temps trois mouvements au sommet d’un mât chinois, pour s’en laisser choir, tête en avant, quasi jusqu’au sol. Vibrations aussi en compagnie de Johan Prytz, cow-boy solitaire fendant l’air agrippé par les mains à des sangles.

«Crazy!» Oui, ces jeunes gens sont fous, comme le suggère Sophie Beaudet, la chanteuse de The Vultures, entre deux acrobaties à couper le souffle. Et les filles ne sont pas en reste, telle Shena Tschofen, Calamity Jane de service, tourbillonnant dans une roue Cyr quand elle ne fait pas claquer son fouet. Justine Methé Crozat, la belle amoureuse du saloon, se jette du haut des portants dans les bras de ses partenaires ou tournoie dans les airs. On l’adore. Les cow-boys de Saloon aussi, surtout son boy-friend, le romantique Alastair Davies. On a gardé le Valaisan Jérôme Hugo pour la bonne bouche. En boute-en-train bondissant, il est impeccable. Jusqu’au duel final, sur une planche coréenne. Là, il coupe vraiment le souffle.

«Saloon», Cirque Eloize, jusqu’au 7 janvier, Théâtre du Léman. 20 h sauf di 31 déc. 19 h et di 7 jan 14 h (TDG)