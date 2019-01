Les beaux jardins secrets de Marcel Imsand

Biographie

1929

Naissance le 15 septembre à Pringy,

en Gruyère.

1947

Acquiert son premier appareil, un Kodak Baby.

1964

S’installe à Lausanne et commence à travailler en tant que photographe.

1969

Première expo à Lausanne, travaille pour

le Grand Théâtre de Genève.

1970

Participe à l’«Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud» (1970-1987).

1982

Parution de «Paul et Clémence» (Éd. 24 heures), l’une de ses séries les plus connues avec «Luigi le berger» (1990) et «Les frères» (1997).

2011

Chevalier des arts et des lettres par l’État français.

2012

Donation du Fonds Marcel Imsand

au Musée de l’Élysée (toutes ses archives et 6000 tirages).

2017

Décès le 11 novembre à Lausanne. B.S.