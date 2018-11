Les ateliers d’artistes de la SIP ont ouvert leurs portes au public samedi

Non loin du quartier des banques, pour ne pas dire au milieu, les galeries d’art poussent comme des champignons autour du Mamco pendant que la SIP continue à héberger des ateliers d’artistes. Ce samedi, le GUS, ou Groupement des usagers de la SIP (ex-Société genevoise d’instruments de physique), ouvrait ses portes au public de 11 heures à 23 heures environ. Comme nous avons vu de la lumière depuis la rue des Vieux-Grenadiers, nous y sommes rentrés. Avec l’intention de parcourir tous les étages et tous les ateliers, comme s’il s’agissait d’un musée.

«Into the Wild» au féminin

Au premier, l’atelier de graphisme de Mathieu Christe et Nicolas Robel affiche une certaine opulence. Leurs créations sont exposées sur une grande table, où on peut notamment admirer affiches, guides détournés et bandes dessinées sous forme cubique, que certains amateurs collectionnent. J’y apprends notamment l’historique des lieux, sauvé des spéculations immobilières il y a des décennies par des initiatives qui permettent de ne pas perdre tout espoir s’agissant de l’avenir artistique de Genève. Puis on retrouve le dessinateur Tom Tirabosco, heureux de présenter ce qui sera son prochain ouvrage, «un «Into the Wild» au féminin inspiré par le chamanisme», pour reprendre ses termes. Lui aussi a son atelier dans l’immeuble, où il crée, entouré d’ouvrages qui le bercent et de tous les livres qu’il a dessinés. Au bout d’un couloir qui part de l’autre côté, une pièce monologue de Pasolini, «Qui je suis», va commencer toutes affaires cessantes et la porte du Tamco (Théâtre d’art moderne et contemporain) se ferme. Elle se rouvrira à 19 heures pour l’after et une soupe à la courge bienvenue.

Toujours au premier, la plasticienne Brigitte Crittin nous explique sa manière de travailler, mélange de couleurs, de textures, de poésie et de montagne. Juste à côté de son atelier, celui d’Adrian Fernandez Garcia. À notre entrée, un ensemble frappe l’œil. Il s’agit d’une sculpture. Un petit jet d’eau éjecté d’un bidon de chantier qui situe le ton et l’esprit d’un artiste s’inspirant du monde ouvrier pour des créations censées transpercer l’espace urbain. Le même bidon se décline dans des sérigraphies à l’huile que les visiteurs peuvent faire eux-mêmes. L’endroit est petit, mais on y sent une fébrilité positive qu’on n’éprouve du reste pas partout dans l’immeuble.

Certains ateliers ne savent d’ailleurs pas accueillir, et leurs occupants se contentent d’un demi-sourire lorsqu’on les salue. Il y a même des portes fermées et qui le resteront, les artistes ayant eu quelque empêchement. À l’étage supérieur, les tableaux du peintre Jie Qiu sont colorés et le babil de leur auteur incessant. L’atelier dégage ferveur et bonne humeur, les toiles, très belles, se comptent par centaines, ou presque. Celui de Ladina Gaudenz, presque identique au niveau de la taille, est un peu moins chargé mais aussi très beau. On cherche à connaître les prix des toiles, nous n’aurons pas de réponse (et c’est fréquent chez la plupart des artistes visités ce samedi). Appâté par l’odeur du vin chaud, on gravit encore quelques marches. Le graphiste Christian Bili nous montre ses créations non sans manier l’ironie. Et au dernier étage, il n’y a plus rien. On redescend, c’est Tom Tirabosco qui finit par nous offrir un verre de vin chaud, et cette petite visite donne envie d’en savoir plus sur un monde que les journalistes de cinéma comme moi connaissent mal.

Geste salutaire

Si les artistes ont élu demeure depuis 1989 dans l’ancienne SIP, c’est en 2002 qu’a été fondé le GUS, association dont le but est de favoriser la production culturelle et les artistes genevois. D’accord avec vous: énoncé ainsi , cela ne veut pas dire grand-chose. Mais la cohabitation au centre-ville d’une vingtaine d’ateliers dont le dénominateur commun semble être la création de formes au sein d’espaces qu’il s’agit de se réapproprier dénote un geste artistique salutaire. Cette journée portes ouvertes portait le nom de «Life on Mars?» ce qui peut sembler un rien à côté de la plaque, surtout lorsqu’on nous explique que «Mars impose de questionner qui nous sommes et que signifie vivre et habiter une planète». À bientôt pour d’autres journées portes ouvertes.

www.gus-sip.ch

