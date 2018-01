Les artistes ont leurs défenseurs

C’était un besoin criant dans le domaine du droit, il est désormais assouvi grâce à l’initiative d’une équipe d’avocats aguerris. Dès ce soir, et avec une fréquence bimensuelle, les artistes d’ici pourront bénéficier enfin d’une antenne juridique spécialisée qui permettra de répondre aux questions et aux problématiques rencontrées dans chaque domaine d’expression. L’initiative, qui se renouvellera un mercredi sur deux à l’Espace Forde, émane de l’association Lab-of-Arts (Legal Arrangements for the Benefits of Arts), entité dont les premiers pas remontent à décembre 2015, en collaboration avec l’association d’artistes Rosa Brux. Aujourd’hui, elle passe à l’action en poursuivant des objectifs précis.

Son fondateur, l’avocat et chargé de cours en droit de la propriété intellectuelle et des technologies à l’Université de Genève Yaniv Benhamou, les résume ainsi: «Il s’agit tout d’abord de répondre à la nécessité pour les artistes d’accéder à une assistance juridique qui leur était jusque-là difficilement accessible. Nous espérons aussi, à travers cette initiative, pouvoir créer une grande base de données qui permettra de fédérer et de mieux défendre les intérêts du secteur.»

Pour accéder aux services proposés par les quatre avocats spécialisés qui animeront la permanence, il suffira de s’inscrire à l’association. La cotisation de vingt francs donnera un accès illimité aux permanences et à des consultations qui ne dépasseront pas trente minutes chacune. «Les six prochains mois seront un banc d’essai qui permettront de comprendre la nature des besoins des artistes, mais aussi de mesurer l’importance de la demande», précise Yaniv Benhamou. Du droit relatif au travail à celui lié à l’image, en passant par les questions relatives aux droits d’auteur, Genève se dote ainsi d’un pôle crucial de conseil et d’assistance. Rocco Zacheo

Arts rights, permanence juridique des artistes, Espace Forde (L’Usine), rue de la Coulouvrenière 11, ce soir de 19 h à 21 h et un mercredi sur deux. Rens. www.lab-of-arts.com (TDG)