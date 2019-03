Les Prix du cinéma suisse mettent Beki Probst à l’honneur ce soir

Une grande dame. Un personnage emblématique du cinéma suisse. Et désormais la lauréate d’un prix d’honneur qui lui semblait revenir naturellement. Basée à Berne, Beki Probst sera couronnée ce soir lors de la cérémonie de remise des Prix du cinéma suisse pour l’œuvre de toute une vie consacrée à la médiation de la culture cinématographique. Dans le milieu, tout le monde connaît celle qui fut une brillante directrice du Marché du film de Berlin, mais aussi l’âme d’un festival genevois aujourd’hui disparu, Stars de demain, que d’aucuns regrettent encore. Interview avec une femme de l’ombre qui souvent fut dans la lumière et qu’on retrouvera ce soir à Genève à l’occasion de cette cérémonie.

Quelle a été votre première réaction en apprenant que vous alliez cette année recevoir ce prix?

J’ai reçu un appel téléphonique d’Ivo Kummer (ndlr: chef de la section cinéma à l’Office fédéral de la culture à Berne) à la fin de l’année. C’est à ce moment-là qu’il m’a annoncé ce grand secret. Et comme j’ai la larme facile, je suis tombé dans un truc émotionnel directement. Aujourd’hui, j’ai un peu le trac. C’est d’ailleurs la première fois que j’assisterai à cette cérémonie. C’est comme si une boucle se refermait à Genève, ville qui a tant compté dans ma carrière.

Vous avez en effet présidé à la destinée du festival Stars de demain, pour lequel vous faisiez la sélection des films?

Oui, nous avons lancé ce festival en 1988. Stars de demain, c’était l’idée de Roland Ray, qui nous a malheureusement quittés. La manifestation était consacrée aux jeunes espoirs, acteurs et actrices, du cinéma européen. Un concept formidable. Et une expérience si belle. Je dois présenter un film cet après-midi au Grütli, là où avait notamment lieu le festival. Cela va me faire un pincement au cœur. Genève a été tellement importante dans ma carrière.

Vous arrive-t-il de faire redéfiler votre carrière dans votre tête?

Non, car je vis surtout dans le présent. Mais les souvenirs sont nombreux. Par exemple, concernant Genève, je me souviens que lors de la première édition, Dieter Kosslick faisait partie du jury, bien avant qu’il devienne directeur de la Berlinale (ndlr: sa dernière édition a eu lieu en février).

Quel serait votre meilleur et votre pire souvenir?

C’est difficile à dire. On a vécu tellement de choses. Et puis on trouve toujours encore meilleur ou encore pire. Je vis au jour le jour, pas dans le passé.

Vous avez concocté durant des années la sélection de Stars de demain à Genève. Vous avez dirigé le Marché du film de Berlin de 1988 à 2014, puis l’avez encore présidé jusqu’en 2018. Auriez-vous aimé diriger un festival?

Au fond, je crois bien que oui. En même temps, quand on dirige un marché du film, cela va dans ce sens. Sauf qu’on ne choisit pas les films, on montre juste ce que les gens ont à disposition. La seule différence entre un festival et un marché, c’est que lorsqu’on dirige un marché, on ne peut pas se faire attaquer dans la presse. Aujourd’hui, il y a tellement de festivals que cela devient difficile, surtout lorsqu’on veut avoir des premières mondiales.

De quoi êtes-vous la plus fière?

Je ne m’attribue pas les mérites à moi toute seule. Je pense que j’ai eu beaucoup de chance d’être à certains endroits à un moment donné. Tout a aussi été un travail d’équipe. Et j’ai eu la chance d’être bien entourée.

On connaît mal votre parcours. Que pouvez-vous dire de vos débuts?

Je suis née en Turquie, où j’ai grandi. Et puis un jour, je suis allée au Festival de Cannes, où un journal m’avait envoyé pour faire des interviews de grandes vedettes, du genre Sophia Loren. Je faisais des papiers people, en somme. C’est à Cannes que j’ai fait la connaissance de mon futur mari, Roland Probst. Il possédait des salles en Suisse. L’Athénée à Lausanne et l’Alhambra à Berne. D’un jour à l’autre, je me suis retrouvé à la caisse de l’Alhambra alors que je ne savais pas un mot d’allemand.

Aujourd’hui que vous êtes à la retraite, aimeriez-vous faire encore des choses dans le cinéma?

J’ai toujours une place dans le bureau où je travaillais. Il y a des gens qui, lorsqu’ils partent à la retraite, coupent les ponts avec leur passé et avec tout ce qu’ils faisaient. Moi je suis l’inverse. Le cinéma, c’est ma vie, il fait partie de mon ADN. Je continue à presque tout voir. Là, je reviens d’un séjour aux Philippines. Il y avait un grand centre commercial avec quelques salles de cinéma. Mais elles ne jouaient que le dernier Marvel. C’était un peu frustrant.

Quel type de cinéma aimez-vous?

J’aime les films qui me touchent. Ceux qui sont trop techniques ne m’intéressent pas. Pour moi, le cinéma, c’est la vie, des tranches de vie. (TDG)