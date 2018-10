Le regard épines d’acacia de Giuseppe Penone

Parler avec Giuseppe Penone, bizarrement, c’est entrer dans l’ordre du silence. De ce silence qui enveloppe autant qu’il imprègne, presque sacral. Alors... ça lui va de ne pas avoir envie de discuter devant l’immensité calme de «A occhi chiusi», son dernier triptyque accroché à la Galerie Pauli à Lausanne. «C’est même bien, glisse-t-il, c’est bon signe.»

Le Turinois, figure majeure de l’Arte Povera entré en résistance contre l’industrie culturelle depuis les années 60, se méfie du verbiage artistique, très en vogue chez certains de ses contemporains. Il n’est pas non plus pour questionner un sujet «élevé à ce rang-là par l’actualité politique ou sociale. Je ne vois pas la fonction de l’art dans cet opportunisme et, poursuit-il, encore moins dans la simple illustration d’une thématique. Au contraire, il doit servir la compréhension du rapport entre l’homme et la réalité qui l’entoure. On peut retenir des influences, oui, on peut aussi les transmettre. Mais encore faut-il le faire avec les moyens qui correspondent et un langage propre.»

Celui de Penone, en chasseur de la mémoire des gestes et en révélateur des souffles vitaux, s’appuie sur l’empreinte. Celle du temps, de l’intensité, de l’émotion. Sculpteur, peintre, dessinateur, peu importe, il fait toujours œuvre de la matière physique et spirituelle, centralisant les diverses énergies afin de les rendre visibles. L’artiste ne mime pas, il ne commente pas: il ressent et amène sur ce chemin de la caresse des choses et des pensées. Une veine à la fois sensitive et réflexive dans laquelle «A occhi chiusi» inscrit ses six mètres de long. De part et d’autre de l’éclat immaculé d’une plaque de marbre, des myriades d’épines d’acacia virevoltent comme autant d’électrons libres. Elles semblent jouer avec les ombres et les lois de la gravité, solidaires dans cette transe à la surface de la toile qui leur permet de dessiner des yeux. Deux yeux clos. L’appel d’une vérité intérieure? Celui d’un rêve? Libre à chacun d’écrire son histoire entre leurs sillages, les aiguillons ont perdu de leur pouvoir tranchant, c’est un réseau d’énergies qu’ils tracent en même temps qu’ils lancent une invitation à l’émerveillement. LE moteur de Giuseppe Penone, un dénominateur commun et la meilleure des communications possibles.

Le verre, le papier, l’argile, à 71 ans, l’artiste a varié les matériaux. Creusant encore les troncs d’arbre pour en révéler les vies secrètes, se jetant dans un tapis de feuilles pour imprimer une apparence, travaillant le marbre pour en dévoiler les épaisseurs ou élevant dans le bronze ces arbres géants qui ont régné dans les jardins de Versailles en 2013. L’Italien a dit cet attrait de la matière, son intérêt pour la surface qui émet et circonscrit une présence dans l’espace mais l’érudit n’a pas modifié sa poétique, ni sa quête des vibrations de l’existant. Depuis cette empreinte d’une main cherchant à vérifier son impact sur la croissance d’un arbre, son acte fondateur, Giuseppe Penone œuvre dans la continuité en ajoutant de l’expérience. «A occhi chiusi» s’inscrit dans cette logique de la justesse des premiers émois, renvoyant entre autres à «Rovesciare gli occhi», l’iconique autoportrait photographique de 1970. Ses yeux trop translucides pour être vrais sont parés de verres de contact réflecteurs, métaphores de l’art miroir du monde. Ils renvoient aussi à la nécessité de regarder sa vérité intérieure.

L’urgence est restée, elle éclate avec la même puissance évocatrice dans l’exposition lausannoise. Que ce soit dans «Pelle di marmo e spine d’acacia», dialogue où le minéral et le végétal rivalisent d’intensité tout en trouvant des chemins d’entente et d’expériences communes. Ou dans «Pelle di monte», ces majestés jaunes, rouges, bleues ou vertes, reflets du caractère intime du marbre qui a laissé son empreinte à la surface de la toile. De ce retour en fidèle chez Alice Pauli, Giuseppe Penone a également souhaité en faire une œuvre totale, choisissant de faire émerger l’histoire du lieu et de rendre sa mémoire visible en frottant les parois avec de la poudre de carbone. «Toutes ces griffures, toutes ces marques qui ressortent, ce sont autant de témoins de tout ce qui s’est passé ici. Cette exposition, c’est aussi un hommage à Alice Pauli. Ils sont rares les galeristes qui, comme elle, donnent toute leur vie et tout leur amour à l’art.» (TDG)