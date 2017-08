Le prince Malko trouve Genève triste à mourir

Le moins qu’on puisse dire, c’est que SAS se fait tirer l’oreille pour venir à Genève. «Je pars quand?» demande un Malko résigné à son chef de mission. Son Altesse Sérénissime précise toutefois: «Genève, c’est quand même mieux que le Venezuela. Mais plus froid…» Un petit Damart sous le smoking, le prince Linge affronte «un vent violent qui souffle sur le Léman, gris et agité». «De sa suite du Noga Hilton, Malko contemplait les montagnes enneigées encerclant la ville. Il était arrivé la veille. Seul. Alexandra détestait Genève (…)»

Elle n’est pas la seule. Gérard de Villiers n’a que dédain pour la Rome protestante et ne se prive pas de l’écrire. Sous sa plume, tous les poncifs défilent au pas de l’oie dans "Le trésor de Saddam". L’intrigue du tome I se situe en grande partie à Genève et le jugement du romancier claque: «En Suisse, on ne risque que de mourir d’ennui.» Son héros ténébreux bâille dans les rues de la ville: «La nuit, Genève est encore plus morte que le jour: la plupart des Genevois se couchent avec les poules.»

Seule une accorte beauté locale le déride un bref instant en lui faisant admirer la vue sur le Jet d’eau depuis sa suite du Noga Hilton. Parée des plumes de l’aigle, elle redore le blason cantonal en faisant sauter le bouchon d’un Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs. Et sauve l’honneur: «Genève est une ville très agréable si on en connaît les codes, explique Gisela Furstenberg. Les gens ne se livrent pas facilement.» Heureusement pour la réputation de Genève, la dame fait exception avec enthousiasme.

Lorsqu’il publie "Le trésor de Saddam" en deux volumes, en 2006, Gérard de Villiers a 76 ans. La recette, il l’applique à la truelle dans ces 163e et 164e volets des aventures de Son Altesse Sérénissime. Le prince Malko Linge suit ici la piste d’un milliard de dollars appartenant à Saddam Hussein, qui s’est malencontreusement volatilisé. L’intrigue est crédible, l’auteur n’a pas été journaliste à France-Soir durant des années pour rien. Ses sources au sein des services de renseignements tricolores restent béton.

Sa traque mène donc Malko à Genève, une ville que Gérard de Villiers a fréquentée avec plaisir dans les années 70 et 80. Comme toujours, il a peaufiné les détails: il existe bel et bien une rue Versonnex du côté des Eaux-Vives et elle abrite, au numéro 7, le consulat des Etats-Unis; "La Clémence" est en effet un bistrot de la place du Bourg-de-Four; il y a une bijouterie Chopard au 27 de la rue du Rhône; et le restaurant du "Noga Hilton" – aujourd’hui l’hôtel Kempinski – s’appelait alors le "Tsé Yang".

Malko Linge promène ses costumes en alpaga dans tous les palaces de la place, de l’hôtel Président, pour une soirée de bienfaisance où «toutes les mines de diamants, d’émeraudes, de rubis et de saphirs semblaient s’être déversées dans la salle à manger», au Touring Balance, «un petit hôtel de la place Longemalle»; du bar du Richemond, «fréquenté par des hommes d’affaires», aux Bergues et à La Réserve, qui est effectivement située à Bellevue. Jusqu’au numéro de téléphone de la sémillante Gisela Furstenberg, le 079 327 31 21, qui, même s’il sonne dans le vide, correspond à un portable suisse.

Mais il n’y a pas que les rues de Genève dont le romancier s’est imprégné. Certaines «affaires» genevoises ont tout pour affrioler de Villiers. Dans "Le trésor de Saddam", l’un des protagonistes, Gibran Faisal, «a des goûts sexuels bizarres (…) Il aime bien certains jeux où, revêtu d’une combinaison de latex, il se fait humilier par sa partenaire.» Le citoyen suisse d’origine syrienne, «célibataire, habitait place du Bourg-de-Four, dans la Vieille Ville, un appartement luxueux», avant de se faire cribler de balles à bout portant, «assis sur le lit, dans sa tenue de latex couleur chair». Tiens, tiens, la chanson a un air connu et nous rappelle un certain Edouard Stern.

Son passeport rouge à croix blanche aurait pourtant dû mettre Faisal à l’abri. Il le rendait en tout cas intouchable aux yeux de la CIA: «Le kidnapper? Vous voulez qu’on soit mis au banc [sic] de l’humanité? C’est un Suisse. Une espèce protégée.» A l’abri des Suisses aussi, «qui détestent que l’on s’entre-tue sur le territoire helvétique» et qui, pour éviter toute bavure, encouragent fortement la délation; on dénonce en Suisse comme on respire: «Pour une voiture mal garée, un excès de vitesse, une tenue bizarre.» C’est vrai, il faut chez nous que tout soit propre en ordre. «Bienvenue en Suisse!» lance Malko à deux agents de la CIA à leur descente d’avion. «Ici, vous ne risquez pas d’attraper de maladies tropicales. Même les vaches sont lavées tous les jours…»

Mais la "putz" bien faite a un coût: «En Suisse, nous ne pouvons pas dépasser 70 francs quotidiens», déclarent Chris Jones et Milton Brabeck à propos du financement de leur logement. «Avec ce budget, vous allez coucher sous les ponts», commente le prince en souriant. Le coût de la vie fait aussi qu’«à cinq heures, les voitures se traînent sur le pont du Mont-Blanc: tous les Genevois regagnent leurs quartiers excentrés ou la France».

Le romancier finaud est tombé toutefois dans deux ou trois pièges. Lorsque Malko attend Adeline Montjoie, la maîtresse de Faisal, à la rue du Rhône, il est guetté par les deux gorilles de la CIA, dont «la Toyota est garée en face, de l’autre côté des rails du tramway». C’est faire peu de cas de la place du Molard, de celle de Longemalle ou encore de celle de la Fusterie. En outre, que viennent faire des policiers vaudois à Bellevue et à Versoix? Quant à Carouge, où vit Conception Delgado, la femme de ménage de Faisal, Gérard de Villiers en fait un «quartier populaire de Genève». Il a quelques décennies de retard, et tous les bobos carougeois, dont l’auteure de ces lignes, savoureront le détail en grimpant sur la galerie de leur demeure sarde hors de prix et très chic. (TDG)