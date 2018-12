Le passé révèle son lot d’innovations inspirantes

Exhumer du passé des inventions énergétiques: qu’elles soient visionnaires, astucieuses ou inspirantes, ces dernières nourrissent la réflexion de passionnés d’aujourd’hui. Comme Cédric Carles et son équipe qui ont lancé le projet du site paleo-energetique.org dans la foulée de la COP21 de Paris en 2015. Avec l’idée de profiter de l’hyperconnectivité du monde du web et de l’énergie collective pour inviter tout un chacun à dénicher une invention. Sur la centaine de propositions mises en ligne sur le site internet, une soixantaine d’entre elles ont été réunies dans un ouvrage, «Rétrofutur», couvrant une période allant de 1780 à 1993.

À l’heure où l’impact du réchauffement climatique exige de repenser totalement notre façon de vivre, la planète est aussi confrontée à une crise énergétique sans précédent. Et si c’était justement dans ces inventions laissées au bord de la route que se trouve le terreau d’où pourraient éclore les solutions de demain? Le chercheur designer franco-suisse Cédric Carles en est convaincu. Baigné dans les questions d’innovations énergétiques depuis 20 ans – il a fondé à Lausanne l’Atelier21, structure pluridisciplinaire spécialisée dans l’écoconception – il a constaté qu’il manquait un ouvrage de référence en la matière. «Nous n’avons pas imposé de critères», relève-t-il. Certaines innovations font par exemple appel à l’imaginaire collectif ou à des écrivains visionnaires, à l’instar d’Émile Zola. Dans «Travail», ce roman d’anticipation sur le progrès social publié en 1901, le héros de l’écrivain pense déjà que l’énergie de l’eau et du soleil seront susceptibles d’émanciper l’humanité dans un avenir proche.

Si certaines inventions ont perduré et évolué, comme la pile à combustible à hydrogène, développée en 1838 par William Robert Grove, avocat du Pays de Galles passionné par la chimie, d’autres ont disparu. Tels les gazogènes, apparus vers 1920: un dispositif visant à produire avec la biomasse un «gaz du pauvre» pour alimenter des véhicules. Il est progressivement tombé dans l’oubli et discrédité car énormément utilisé pendant l’Occupation. «Les périodes de crises énergétiques arrivent généralement par cycle, influencées par les guerres et les fluctuations du prix du pétrole, explique Cédric Carles. Cela impacte directement la durée de vie des innovations.» Plusieurs autres facteurs entrent en jeu: le manque de financement, des inventeurs du type Professeur Tournesol peu armés pour vendre leurs prototypes ou encore la pression des groupes industriels qui voient d’un mauvais œil des solutions rendant l’énergie gratuite ou décentralisée.

Comme les brevets tombent dans le domaine public après 25 ans, nombre d’anciennes découvertes n’attendent qu’à être repensées et travaillées avec un regard neuf. L’ingénieur lausannois André Rosselet s’y est attelé (lire ci-dessous) de même que Cédric Carles et ses équipes. Ces derniers ont décidé de réutiliser l’ancien brevet de Karl Kordesch, l’un des inventeurs de la pile alcaline rechargeable lancée en 1980 et de créer leur propre prototype. RegenBox est un régénérateur de piles, dites à usage unique. Proposé en open source, il veut être aussi un programme de recherche participatif testé dans différentes universités. «Nous devons convaincre le public qu’une pile peut être rechargée. Beaucoup n’y croient pas, observe Cédric Carles. Ce projet peut avoir un impact énorme dans certains pays d’Afrique où les piles finissent dans les rivières et les polluent. Ce genre de démarche témoigne qu’avec des moyens simples on est capable de lutter contre l’obsolescence programmée.»

Un Lausannois exhume un savoir-faire de 1869

André Rosselet est un chercheur paléo-énergétique avant l’heure. C’est lui qui a exhumé l’invention de la thermopile que son concepteur, Charles Clamond, avait lancée en 1869: la première pile d’usage industriel capable de convertir l’énergie thermique en énergie électrique. On la retrouve dans l’ouvrage «Rétrofutur» et sur la plate-forme en ligne. Cet ingénieur à la retraite, ancien employé d’un laboratoire de géophysique de l’Université de Lausanne, s’est impliqué depuis les années 70 à promouvoir les énergies renouvelables de type solaire, thermique, hydraulique ou encore éolien. «À l’époque, on nous riait au nez quand on parlait de panneaux photovoltaïques», se souvient-il. C’est à Lausanne, dans le cadre de l’Association pour le développement des énergies renouvelables (ADER) qu’André Rosselet a planché sur la pile Clamond, utilisant sa technologie pour construire un fourneau à bois thermoélectrique, qui avec des moyens très simples – des semi-conducteurs chauffés puis refroidis avec de l’eau – permet de produire du courant, de l’eau chaude et de chauffer une petite habitation de manière ponctuelle. L’ingénieur a reçu des fonds pour construire ses deux prototypes, dont le premier date de 2005. «Ces recherches se font étape par étape. Je ne cherche pas absolument un débouché commercial mais à prouver que l’on peut être plus autonome avec ce type d’énergie.» (TDG)