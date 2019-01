Le mur du silence

Melinda, 15 ans, n’a plus de goût pour rien. Paria de son école, snobée voire haïe par celles qui étaient autrefois ses meilleures copines, l’adolescente cache un lourd secret. Un soir d’été, au cours d’une fête, elle a subi un viol, par un autre élève de son collège. Mais elle n’ose pas en parler. Murée dans le silence, elle se mord les lèvres jusqu’au sang et exprime sa douleur indirectement, au travers notamment d’une inquiétante sculpture bâillonnée. Quand on lui demande de choisir des verbes d’espagnol à conjuguer, elle opte pour «cacher, fuir, oublier»… Traumatisée, incomprise par ses parents, elle finira par surmonter son désarroi et par libérer sa parole.

À sujet sensible, traitement à l’avenant. Elle-même victime d’un viol à 13 ans, l’auteure américaine Laurie Halse Anderson a écrit la première version de «Speak» (Parle, en français) pour endiguer la dépression et l’angoisse qui la guettait. Son témoignage bouleversant est devenu un livre vendu à plusieurs millions d’exemplaires, adapté par la suite sur grand écran.

Illustratrice multiprimée, Emily Carroll transpose ce best-seller en roman graphique. Associé à un découpage cinématographique, son trait semi-réaliste projette le lecteur dans le mal-être de l’héroïne. Au fil de courtes séquences, la dessinatrice canadienne trouve des équivalences graphiques pour transcrire en niveaux de gris cette fiction largement autobiographique. Mise en images d’une souffrance indicible, l’album interpelle par sa force et son traitement délicat. Le coup de cœur de ce début d’année.

«Speak», Laurie Halse Anderson et Emily Carroll, Ed. Rue de Sèvres, 376 p. (TDG)