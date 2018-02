Le grain de folie des carrières du Salève

Voir les carrières du Salève. Fouler la boue calcaire. Admirer les machines immenses, excavatrices, bulldozers, dumpers, broyeuses et autres géants de fer vrombissants. Claquer un peu des dents. Puis admirer la nuit éclairée comme jamais auparavant dans ce coin de pays, la roche imposante des falaises en dessus, les graviers fumant dans le feu d’artifice en dessous. Et Genève scintillant au loin sous le couvercle des nuages. Ceux qui, ce soir-là, bénéficiaient d’un trépied pour leurs appareils sont repartis avec les plus belles photos du monde.

Autre chose à dire? Pas vraiment, non. Une fois de plus, Antigel, qui livrait samedi son deuxième grand Made in, a trouvé un site «original» que le festival pourrait investir de sons et lumières. Le son est ici servi en direct, par le puissant trio de rock Sunfast, alias Éric Linder, directeur artistique du festival, et deux musiciens du cru. Les lumières, ce sont des spots explorant les reliefs, l’éclairage spectaculaire des installations. Qui elles aussi rendent une musique étonnante, lorsque les tapis mécaniques déversent dans un fracas assourdissant les gravillons extraits du site.

Sons et lumières. Même constat que sur le précédent Made in, Botanica. Jardin Botanique ou gravières, c’est le lieu qui tient la vedette. Où l’on découvre, fasciné, les travailleurs locaux, les caristes, venus encadrer la visite, intrigués à leur tour par un tel engouement du public. Formidables machines, fabuleux décor. Que ni les quatre danseurs perdus dans le tumulte ni cette moto de cross trop vite passée n’auront su défier.

(TDG)