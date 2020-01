Le film «Joker» en tête de la course aux Oscars

Le film «Joker» de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la course pour la 92e édition des Oscars, a annoncé lundi l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux prix. Il a décroché onze nominations.

«Joker» est en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, et de nombreuses catégories techniques. Il est au coude à coude avec trois autres favoris, «The Irishman» de Martin Scorsese, «Once Upon a Time... in Hollywood» de Quentin Tarantino et «1917» de Sam Mendes, avec dix nominations chacun.

Les Oscars seront remis à Hollywood le 9 février. (afp/nxp)