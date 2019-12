«Le conseiller fédéral a été courageux de choisir cette photo pour ses voeux»

Un immense drap blanc cache ce que l’on imagine être un monument. Sur son côté gauche, une ouverture appelle à l’inconnu. Derrière la photographie, on lit des vœux pour l’année nouvelle, ceux du conseiller fédéral Alain Berset, suivis d’un message: «Préserver notre patrimoine et construire l’avenir sont les deux faces de la même pièce». L’image qui illustre cette carte de fin d’année est signée Virginie Rebetez.

«J’aime son côté mystérieux, explique la photographe lausannoise. On a l’impression que quelque chose se prépare.» De quoi regarder vers l’avenir. Au delà du message sur la conservation du patrimoine que veut faire passer le Département Fédéral de l’Intérieur (DFI), cette ruine de maison recouverte d’une grande bâche blanche pourrait faire penser au sommet d’une montagne, temporairement enveloppé d’une couverture neigeuse. «Une manière poétique d’évoquer la Suisse», selon l’artiste.

Capturé sur le site de Pompéi en 2015, dans le cadre d’un projet artistique autour de la préservation des monuments, le cliché a tapé dans l’œil du ministre de l’intérieur. «C’est un choix courageux et risqué, estime Virginie Rebetez. Souvent, les images choisies par les cartes de vœux des conseillers fédéraux sont déjà politisées. Ici, cette photographie ne dit pas grand chose d’elle même. Elle est d’avantage portée par un message symbolique.»

C’est l’été dernier que la photographe de 40 ans a été contactée par le secrétariat de l’homme d’Etat. Ce dernier aurait vu le travail de la Lausannoise lors du dernier concours suisse de design. Et aurait visiblement flashé sur ses photos, bien qu’aucune raison précise n’ait été donnée par Alain Berset quant à ce coup de cœur et à ce choix parmi plusieurs propositions soumises par l’artiste. Virginie Rebetez y voit une belle opportunité de mise en valeur de son art. «C’est une manière d’exposer mon travail sous une forme différente. Et une belle reconnaissance, d’autant qu’Alain Berset a un goût prononcé pour la photographie.».