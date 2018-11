Le cinéaste vaudois Yves Yersin s’est envolé pour sa dernière fugue

En 1979, un long-métrage venu de nulle part, «Les petites fugues», éclate dans le cinéma suisse. Son auteur, c’est le Vaudois Yves Yersin, connu pour des documentaires paysans et pour avoir été lié en 1968, en compagnie de Tanner, Goretta, Roy et Soutter, au Groupe 5, société de production destinée à bousculer le paysage helvète. Yersin, c’était une voix, un drôle de parcours et un refus du carriérisme. Décédé jeudi 15 novembre à son domicile de Baulmes (Vaud) à l’âge de 76 ans, il avait encore participé à la compétition locarnaise en 2013 avec «Tableau noir», singulier documentaire sur le partage du savoir. Espérait-il le Léopard d’or? On peut le supposer. Fut-il déçu? Assurément, d’autant plus que le film survenait après une longue traversée, un long désert de près de quarante ans durant lesquels il ne signa que des films confidentiels et des travaux pour le petit écran.

En revanche, il mit ce temps à profit pour se lancer dans l’aventure du DAVI (devenu l’ECAL), école de cinéma qui forma de nombreux cinéastes, de Jean-Stéphane Bron à Fabrice Aragno.

Autant d’étapes d’un parcours totalement atypique, pour reprendre un qualificatif galvaudé, mais qui correspond parfaitement à celui de ce réalisateur terrien parfois fort en gueule. Né le 4 octobre 1942 à Lausanne, Yves Yersin se forma d’abord à la photographie, qu’il étudia à l’école de Vevey. Après obtention de son diplôme, il se spécialise dès 1962 dans la photographie publicitaire. Puis devient cameraman. Ce qui l’amène à travailler avec la cinéaste Jacqueline Veuve. En 1965, tous deux signent «Le panier à viande». Point de départ pour Yersin d’une série de films ethnographiques muets, le plus souvent consacrés à des techniques artisanales ancestrales. Survient ensuite une participation au collectif «Quatre d’entre elles», pour lequel il réalise un sketch, «Angèle». Le film sera d’ailleurs sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes. Nous sommes alors à la fin des années 60. Et Yersin se lance dans l’écriture d’un long-métrage. Mais il est lent. Très lent. «Je suis le cinéaste le plus lent du Nord-Vaudois, voire de Suisse», aimait-il à dire.

La gestation des «Petites fugues» en fournira la preuve. Elle prendra presque dix ans. Mais le triomphe sera à la mesure de l’attente: énorme. L’histoire de ce valet de ferme qui redécouvre la vie et le monde en s’offrant un vélomoteur fera 420 736 entrées en Suisse. C’est gigantesque, surtout comparé à aujourd’hui, où un film suisse attirant plus de 20 000 personnes est considéré comme un gros succès. Son acteur principal, Michel Robin, reçoit un prix d’interprétation à Locarno et le film se vend dans d’innombrables pays. Ce raz-de-marée inattendu a-t-il paralysé Yersin? La question s’est souvent posée et la vérité n’est en tout cas pas très loin. «Les petites fugues» sera en fait la dernière fiction du cinéaste. Qui réalisera par la suite la captation d’un spectacle de Zouc, quelques documentaires, et apparaîtra encore en 2014 dans un «Plans Fixes», le 300e de la série.

