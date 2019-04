Le bon clic

Sur sa route pour les sommets suisses, le photographe s’arrête à Lausanne, avant de continuer vers Aigle, puis Leysin. Des images de ski acrobatique à mettre en boîte. Il habite le Surrey, au sud de Londres, mais au fond, rit-il, il réside «surtout dans un avion de British Airways». Sa quête de l’image d’exception le pousse à courir, son téléobjectif Sony 400 mm au poing, les petits et grands rassemblements sportifs de la planète, des Jeux olympiques aux Coupes du monde, du ski à la natation synchronisée en passant par le polo. Mais son regard ne traque pas obsessionnellement les victoires et les stars (encore qu’il lui arrive d’en capter avec bonheur). En plus de trente-cinq ans de carrière, Bob Martin, 60 ans, a développé une vision très personnelle du sport, où le mouvement est glorifié en une composition presque abstraite. Personne, comme lui, ne capte la vitesse d’un bobsleigh (on croirait entendre le gémissement de la neige) ou d’un plongeon sur court de tennis. Pas étonnant que le photographe ait été gratifié d’une myriade de distinctions internationales, dont un Prix World Press Photo, en 2005 pour une image éminemment esthétique d’un nageur amputé, au moment du plongeon. Aujourd’hui, le photographe travaille aussi comme consultant pour le Comité olympique, ce qui le met en position de négocier les meilleurs emplacements, pour la corporation. Accessoirement, les multiples voyages de préparation lui donnent une connaissance intime de chaque lieu et, le jour venu, il sait où se positionner et comment cadrer, pour obtenir l’image à laquelle personne n’a pu penser.

Le photographe anglais Bob Martin a publié, en 2015, un recueil de ses plus grands succès, 1/1000 th, The sports photography of Bob Martin, (Vision Sport Publishing). Cette image de cyclisme (ci-contre) en faisait la couverture.

En quelques années, la photographie de sport a changé d'une manière incroyable, devenant plus artistique, presque une mise en scène. Que s’est-il passé? Quand j’ai commencé, un bon photographe de sport était surtout un bon technicien, qui savait maîtriser son appareil pour obtenir une image nette malgré le mouvement. C’était déjà une prouesse. A 40 ans, tous ces professionnels avaient les yeux abîmés. Cela est d’ailleurs mon cas. Heureusement pour moi, ce moment est survenu quand les premiers appareils autofocus vraiment performants arrivaient sur le marché. Du jour au lendemain, j’aurais pu apprendre à un singe à faire l’image qui m’avait tant coûté d’efforts auparavant. Alors, évidemment, moi comme d’autres photographes avons mis notre énergie ailleurs que dans la pure qualité technique. Nous avons essayé d’être créatifs, d’obtenir des images dotées de vraies personnalités.

Comment définissez-vous votre signature?

Par la quête permanente de la différence. Lors des principaux événements sportifs, vous voyez quelque 70 photographes sur la même tribune et 95% d’entre eux captent la même image. Moi je m’éloigne de la foule. J’erre dans les alentours, je cherche le meilleur arrière-plan et je guette le moment où il se passera quelque chose dans ce champ de vision. Il faut de la chance, mais surtout beaucoup de patience.

Quitte à manquer le favori de l’événement?

Oui! Il y aura bien assez de monde pour photographier Roger Federer, les bras levés, avec la coupe. Moi, je m’en fiche un peu de la victoire. Ce qui m’intéresse, c’est le spectaculaire. La photo qui reste comme emblème d’un sport ou d’un état d’esprit. Tenez, pour prendre l’une de mes photos les plus célèbres, celle du nageur aux JO para-olympiques, à Athènes, en 2004, j’avais repéré que le carrelage de la piscine, à l’ancienne, se déformait de manière très graphique avec le mouvement de l’eau. J’ai donc trouvé un moyen de m’harnacher aux poutres du plafond. Je vous laisse imaginer la galère pour obtenir les autorisations! Toujours est-il que je vois soudain que le nageur dépose ses prothèses sur une chaise juste à côté et je me dis: «Voilà l’image!» Or j’étais trop loin du bloc de départ et me voilà en train de me déplacer à toute vitesse avec mes baudriers pour me rapprocher. Je suis arrivé trop tard… Mais, le croirez-vous? Un faux départ a été sifflé et du coup j’ai pu avoir l’image du plongeon, avec ses jambes restées en arrière.

Mais vous avez tout de même eu Usain Bolt en train de battre le record du 200 mètres, à Pékin…

Oui, c’est le moment précis où il a franchi la ligne pour devenir un mythe. Non seulement il avait explosé ses propres records, mais il gagnait sa troisième épreuve au même événement, le 4 x 100 mètres, après le 100 mètres et le 200 mètres. J’avais remarqué qu’il regardait toujours l’horloge à l’arrivée et j’ai réussi à me positionner devant. Je le lui ai dit plus tard: «Savez-vous que je suis la première personne que vous avez regardée au moment le plus important de votre vie?»

L’instant précis où Usain Bolt est devenu un mythe, aux JO de Pékin, en raflant sa troisième médaille d’or au même événement.

Une bonne photo est donc surtout affaire de préparation?

Assurément! Tenez, quand vous photographiez un match de football dans le stade de Chelsea, le plus mauvais endroit pour un photographe est de se tenir près du goal. Quelle que soit l’action, l’arrière-plan est si chaotique qu’il n’y a aucune chance pour la photo qui cogne.

Outre l’autofocus, un progrès technique a-t-il changé votre manière de travailler?

Je suis un grand consommateur de gadgets et j’essaie toutes les nouveautés. Traditionnellement, la grande bataille de l’innovation était celle qui opposait Nikon et Canon. Moi, actuellement, je suis ravi de travailler avec Sony. Ses déclencheurs à distance sont incroyables: on peut par exemple placer le capteur dans la haie d’une course de chevaux et l’orienter à son envie, en suivant les effets sur l’écran de son ordinateur. Une autre innovation majeure est le déclencheur silencieux. Je peux m’approcher d’un athlète en grande concentration – par exemple un rameur sur la ligne de départ – sans le déranger. Je me fonds dans le paysage et personne ne sait si je suis en train de photographier ou pas. Pour le portrait, surtout, le résultat est incroyable. Plus généralement, je fais grand usage des effets spéciaux, que ce soit le zoom ou le grand angle. Tout cela est au service d’un même objectif: une image à la composition parfaite.

La compétitrice russe en natation synchronisée, durant les championnats du monde à Barcelone, a été captée en pleine rotation. Ce sont les éclairages des équipes de TV, prêtes pour les interviews, qui illuminent les gouttelettes.

Aux Jeux olympiques de Londres, en 2012, vous avez été nommé chef de la photographie. Que représente un tel rôle?

Il s’agit surtout d’une fonction de diplomatie. C’est à moi de négocier les meilleurs emplacements pour mes collègues, ainsi que les meilleures conditions de transport, de connexion informatique. Naturellement, l’image fixe est toujours un peu perdante face aux exigences des télévisions, mais on bataille ferme et on obtient quelques victoires.

Concrètement…

A Londres, par exemple, à notre demande, les organisateurs ont accepté de laisser un côté du terrain de volley-ball ouvert, de sorte que l’on puisse voir le paysage urbain de Canary Wharf en arrière-plan. Cette vue est devenue iconique de l’événement.

Depuis, vous continuez à fonctionner comme consultant pour le Comité olympique. Quelles seront les images les plus spectaculaires de Tokyo, l’an prochain?

Ce seront clairement celles du triathlon. Il va se courir aux abords de la ville, avec une ligne d’arrivée proche du pont Arc-en-ciel. Vous verrez, ce sera extraordinaire! En revanche, les organisateurs ont beaucoup insisté pour que le tracé du cyclisme passe en vue du Mont Fuji. Mais ce sera peine perdue: le public ne reconnaît ce sommet qu’en hiver, avec son bonnet de neige. En été, ce sera juste une colline brune. Sur ce coup, je n’ai pas réussi à me faire entendre.

Et vous, où serez-vous placé?

J’ai encore deux ou trois voyages de repérage prévus cette année. Soyez certaine que je serai partout et fin prêt!

Vous êtes aussi mandaté pour les repérages des JO de la jeunesse, à Lausanne, en 2020. Visuellement, quel effet voulez-vous mettre en avant?

Les choses ne sont pas encore vraiment arrêtées. Mais clairement, on va rechercher l’effet Alpes suisses, les dents qui se découpent dans le ciel – si possible bleu. Un paysage comme il ne peut y en avoir nulle part ailleurs. Je dois toutefois vous prévenir: l’image iconique sur laquelle je parie le plus, ce sera le patinage sur le lac à Saint-Moritz. Pas tout à fait dans la région lausannoise…

Quel est l’enjeu de capturer la vitesse en une image?

La chose la plus simple au monde, c’est une photo de Formule 1. Il n’y a pas d’expression, par de surprise. Tout est question de timing et il y a tous les codes de la vitesse. Le reste est plus compliqué. C’est souvent l’effet de flou qui donne la sensation de vertige. Pour photographier le vélo ou le bobsleigh, par exemple, je suis le mouvement de l’objectif, ce qui brouille le public. Mais il faut faire attention à ce que l’ensemble reste tout de même reconnaissable. Sinon, on peut jouer sur la matière: pour une photo de kayak, je vais peut-être essayer de fixer, au téléobjectif, les gouttelettes projetées. C’est leur trajectoire et leur nombre qui vont permettre de sentir la puissance de la propulsion et donc la vitesse de déplacement.

Le bobsleigh aux JO de Pyongyang, en 2018: la prise de vue est faite avec un long temps d’exposition, la focale suivant le mouvement.

Vos images ont toujours une dimension intemporelle, comme un emblème du sport capturé… C’est intentionnel. Vous savez comme moi que la presse – vecteur traditionnel du photojournalisme – dispose de moins en moins de moyens, de moins en moins de pages. Je le regrette profondément, car je reste très attaché au geste de lecture sur papier. Et franchement, aucun outil numérique n’a encore réussi à rendre justice à la belle photographie, celle sur laquelle on a envie de s’attarder. Progressivement, je me suis donc éloigné des images d’actualité, pour viser les portfolios, les pages des magazines... Je suis souvent mandaté par des fédérations sportives pour couvrir des événements qui ne feront jamais les grands titres. Mais mes images, je l’espère, contribuent au prestige d’une discipline et entretiennent l’amour du beau sport. (Encore!)