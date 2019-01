Le Théâtricul connaît un sursaut

Migrants et chanteuses seront sur la scène

La saison professionnelle du Théâtricul alterne les compagnies émergentes et des «parrains» plus expérimentés. Un programme à part accueille des spectacles amateurs. Dans la première catégorie, le prochain rendez-vous est «La peau d’Elisa»,

de la Québécoise Carole Fréchette, joué et dansé du 7 au 17 février, dans une mise en scène d’Elsa Anzules. Puis viendront,du 26 février au 2 mars, Siriki Traoré et Mohamed Koné, deux jeunes migrants africains dont le duo «50» a scotché les programmateurs genevois

à Avignon. Un parrain, Jacques Probst, sera à l’affiche du 14 au 17 mars avec «La prose du transsibérien», de Blaise Cendrars. Le slameur genevois appelé Le Passant habite en face du théâtre. Il y vernira son nouvel album du 21 au 23 mars. La saison se poursuivra avec des musiciens de l’Ensemble Caravelle de Genève et la comédienne Cécile Xambeu dans «C’est quand qu’on va où», du 27 mars au 2 avril. Thierry Meury fêtera ses 30 ans de scène le 6 avril au Théâtricul, là où tout a commencé pour lui en 1989. On entendra la chanteuse genevoise Loraine Félix et ses musiciens, du 12 au 14 avril, et la Vaudoise Sophie Sciboz, qu’on appelle du côté d’Yverdon la «Lynda Lemay romande», les 17 et 18 mai.



