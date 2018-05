Le Swiss Chamber place les archets au soleil

On dit que, dans l’éventail de formations qu’offre le répertoire de chambre, le quatuor à cordes est de loin le plus pur et celui, aussi, qui a inspiré les plus belles pages jamais écrites dans le domaine classique. Exagération de passionné? Pas si sûr. Un détour par le répertoire qu’ont consacré à ce dispositif des compositeurs comme Haydn, Schubert ou encore Beethoven suffirait en soi à convaincre les plus réticents. Autant dire que l’inventivité, le génie de certaines œuvres – les dernières de Beethoven, par exemple, si en avance sur leur temps –, les équilibres fins que requiert cet art, posent des défis de taille à chaque jeune formation qui débute dans ce chemin.

C’est en partant de ce postulat que le Swiss Chamber et son directeur, Daniel Haefliger, accompagnent depuis cinq ans et pendant quelques jours des artistes prometteurs qui viennent s’imprégner de bons conseils dans une académie qui se tient à Genève. «À chaque édition, nous avons invité un grand musicien de renommée internationale, issu du sillon des quatuors, pour prodiguer des conseils, explique Daniel Haefliger. Cette année, j’ai voulu changer et m’orienter vers une figure comme le compositeur, chef et hautboïste Heinz Holliger, qui est le musicien le plus complet que j’aie jamais rencontré dans ma vie.»

Alors que les jeunes artistes s’apprêtaient samedi soir à gagner la scène du Studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio de Genève, le coach helvétique nous a reçu brièvement pour évoquer les traits saillants de cette courte mais intense page pédagogique. Ses conseils? «J’ai essayé de les adapter de mon mieux à chaque formation, pour ses besoins particuliers. De manière générale, j’ai insisté sur l’importance de l’intonation, parce que c’est à travers elle que se déploient les couleurs d’une œuvre.» Confronté à des participants originaires de Taïwan, d’Arménie, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse, le maître a eu une approche qu’on qualifiera d’holistique. Alors, oui, le travail sur la technique a été important, mais il n’a été qu’un aspect parmi tant d’autres. «J’estime qu’on ne peut pas comprendre la musique d’une époque sans saisir aussi l’environnement culturel dans lequel elle a vu le jour. Prenez les «Fünf Sätze» d’Anton Webern: j’ai conseillé aux membres du Cheng String Quartet, qui s’y sont attelés, de lire la littérature du début du XXe, de s’intéresser aux foisonnantes avant-gardes picturales de cette période.»

Plus tard, sous des lumières tamisées, ces jeunes archets ont déployé un art déjà affirmé et une assurance par endroits bluffante. De leur longévité – variable incontournable pour trouver et consolider l’alchimie – dépendra le devenir musical de ces promesses. (TDG)