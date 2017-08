Le Sion Festival fait la fête à Guidon Kremer

Depuis cinq ans, le Sion Festival se réinvente sous l’impulsion de Pavel Vernikov, enseignant à la Haute Ecole de musique de Lausanne et authentique représentant de l’école russe de violon. L’Ukrainien a mis en place un fil rouge autour de son instrument et de la voix, avec une prédilection naturelle pour le premier. La seconde sera malgré tout bien présente cette année avec la présence des sopranos Roberta Invernizzi (samedi 19 et dimanche 20 août) et Alina Jarovaja (dimanche 27). Mais à tout seigneur tout honneur: l’édition 2017 consacre trois concerts en ouverture ce week-end à un violoniste géant: Gidon Kremer.

«Gidon Kremer, c’est l’imagination la plus grande que je connaisse en musique.» L’hommage venait, il y a quelques années, de Renaud Capuçon à qui on demandait qui des violonistes vivants l’impressionnait le plus. Et c’est sans doute l’imagination qui frappe chez le violoniste letton: non seulement dans son jeu, inventif et débordant d’idées, mais surtout dans son rôle de défricheur, de programmateur, d’agitateur culturel capable d’imposer au public toutes les musiques qu’il découvre, et enfin, comme stimulant permanent pour la création.

On ne compte plus le nombre d’œuvres qu’il a suscitées, commandées et créées de tant de compositeurs des XXe et XXIe siècles, de John Adams à Alfred Schnittke. A ce titre, et à une génération de distance, il est l’équivalent, pour le violon, de Rostropovitch au violoncelle.

Grand concert choral

Si Gidon Kremer jouera bel et bien seul dans son récital de ce samedi 19 août à l’église des Jésuites (11h30), il sera accompagné deux soirs par l’orchestre qu’il a créé et qui fête de son côté ses 20 ans. La Kremerata Baltica ouvre en effet le Sion Festival le vendredi 18 août dans un programme purement instrumental (Mozart, Chostakovitch, Schumann, Weinberg) et livre un grand concert choral dimanche 20 avec la participation du Maedchenchor Hannover dans des œuvres de Mozart, Weinberg, Paert et Fauré.

L’éclectisme est la marque de fabrique du violoniste et de son ensemble. La présence de la musique de Mieczyslaw Weinberg à chaque soirée fait partie de sa croisade actuelle en faveur du compositeur soviétique, disciple sous-estimé de Chostakovitch et que Gidon Kremer réhabilite avec maestria.

Le Sion Festival se poursuit jusqu’au 3 septembre en offrant de belles tribunes à deux pianistes de la région, Béatrice Berrut (jeudi 24) et Olivier Cavé (samedi 26). Le violon reprend ses droits avec la finale du Concours Tibor Varga, qui se rapproche à nouveau du festival (mardi 29), et par les apparitions forcément électrisantes de Vilde Frang (mercredi 30 août et samedi 2 septembre) et de Janine Jansen (vendredi 1er). (TDG)