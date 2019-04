Le Salon du livre essaime dans tout Genève

Le mois du muguet est aussi celui du Salon du livre de Genève. Du 1er au 5 mai, quelque 350 exposants installeront leurs stands à Palexpo pour cinq jours placés sous le signe de la lecture, des littératures et de l’écrit. Pour cette 33e édition, sans Isabelle Falconnier, présidente de l’événement de 2011 à 2018, Laurence Brenner a repris les rênes de l’affaire comme directrice pendant que Nine Simon y officie comme responsable de la programmation culturelle. Ce petit monde s’est retrouvé hier matin à la Société de lecture autour de Sylvie Philippart de Foy, représentante de Wallonie-Bruxelles, et de Lydie Salvayre, présidente de cette édition, présidence qu’elle partagera avec Eric Fottorino, retenu hier à Paris, pour présenter le Salon 2019 dans ses grandes lignes.

Parmi foultitudes d’événements et de noms cités, on retiendra la présence de l’Hôte d’honneur, cette année la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un aréopage d’auteurs fera le voyage, dont quelques stars comme Jean Van Hamme, Adeline Dieudonné ou Barbara Abel. L’insoumission, la révolte, l’écriture des minorités, les droits humains ou la narration addictive seront quelques-uns des thèmes abordés durant la manifestation, sur le stand de 500 mètres carrés installé pour l’occasion. Sur le pavillon du voyage, c’est Barcelone qui sera célébrée à travers une représentation de la Plaza Real, arcades incluses. Une immersion qui ira de pair avec une succession de rencontres avec des auteurs et une exposition qui s’intitule «BD Barcelone».

Restons un instant sur la BD pour signaler que cette année, la relation entre dessin, cinéma et vidéo sera au cœur des réflexions. Derib présentera une rétrospective de son œuvre, la maison d’éditions Glénat fêtera ses 50 ans et on pourra croiser Zep si on a de la chance (programme détaillé consultable en ligne). Cette année, la BD sort de sa bulle, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Durant cinq jours, le Salon du livre fera également la lumière sur neuf scènes qu’on va brièvement commenter. En plus de la BD, on retrouvera donc comme chaque année le Salon africain, la Scène suisse, le Pavillon du voyage dont on vous a parlé ci-dessus (c’est Barcelone), mais aussi L’apostrophe, série de rendez-vous durant lesquels la littérature entrera en résonance avec d’autres formes artistiques.

La scène Bien-vivre fera la part belle à des thèmes tels ceux de la santé, de l’alimentation, de la cuisine. Chemins de vie que des auteurs partageront avec les visiteurs. On débattra philosophie avec des auteurs contemporains et des chercheurs dans la Scène philo. Et on abordera les différents styles littéraires dans la scène des imaginaires. Heroic fantasy, science-fiction, anticipation, genres prisés par des millions de lecteurs, qui viendront à la rencontre des auteurs. La scène nommée «La planque» semble encore floue, en revanche. Elle devrait se transformer au gré des animations des programmateurs. «On y fera des lectures dans le noir, et on y découvrira les coulisses de l’adaptation cinématographique», précise Nine Simon. Quant à la Librairie polar, elle prendra à nouveau ses marques avec pas moins de 10 000 livres.

C’est évidemment loin d’être tout. Car on se baladera aussi dans toute la ville, cette année. Sur le lac Léman, au château Voltaire de Ferney, au Bâtiment des Forces Motrices, et même dans le tram et au théâtre, pour la représentation de la pièce «Pas pleurer», tirée du roman éponyme de Lydie Salvayre. «Quand on m’a contactée pour présider ce salon, j’étais en train de travailler sur Giacometti, qui est justement un artiste suisse, raconte Lydie Salvayre. Une bonne coïncidence.» On retrouve tout ce petit monde dans une quinzaine à Palexpo.

(TDG)