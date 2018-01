Le Roman des Romands sacre Joseph Incardona

Pour sa neuvième édition, l’équivalent roman du Goncourt des lycéens a distingué le Genevois Joseph Incardona pour Permis C, paru en 2016 chez BSN Press à Lausanne. Le prix, remis mardi en fin de journée au Théâtre Benno Besson à Yverdon par la Fondation Minkoff, consacre le choix de 25 classes de l’école post-obligatoire en Suisse romande. Soit quelque 500 élèves qui ont décortiqué les œuvres des huit auteurs en lice, puis confronté leurs points de vue lors de journées de délibérations.

Permis C l’a emporté devant Les caractères (Presses littéraires de Fribourg), de Bastien Roubaty, et Hiver à Sokcho (Ed. Zoé), d’Elisa Shua Dusapin. Auteur de romans noirs, Joseph Incardona poursuit dans Permis C une œuvre plus personnelle débutée avec Le cul entre deux chaises, sorti en France en 2002, puis réédité en 2014 dans une version remaniée chez BSN Press. Il y narrait les vicissitudes de son alter ego André Pastrella, antihéros un peu paumé enchaînant les petits boulots pour devenir écrivain.

Permis C creuse encore la veine intimiste en ramenant André Pastrella dans l’enfance. Le garçon de père italien et de mère suisse raconte son enfance de «Rital» dans la Genève populaire des années 70, entre camarades peu accueillants, matches de foot entre habitants du quartier sous haute tension et éducation sentimentale. En contrepoint, la mer s’offre, apaisante, dans la chaleur des séjours en Sicile. Mais les vacances s’arrêtent à l’instant où, sur le chemin du retour, la voix du contrôleur annonce dans le train: «Wir treffen in Brig ein.» Ce récit initiatique sensible a parlé aux jeunes jurés du prix.

L’écrivain, qui est aussi scénariste, a publié une dizaine de romans. Ses livres sont autant de plongées dans le tragique, où le style épouse le propos. Chaleur, qui faisait transpirer en mettant en scène un authentique concours de sauna en Finlande, a obtenu le Prix du polar romand en novembre. Derrière les panneaux, il y a des hommes, qui cisèle au scalpel le monde glauque des aires d’autoroutes, a remporté le Grand prix de littérature policière en 2015. Tandis que Permis C vient de sortir en France chez Pocket sous le titre Une saison en enfance, on retrouvera bientôt André Pastrella trentenaire dans Banana Spleen, à paraître chez BSN Press. (TDG)