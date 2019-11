Le Prix Goncourt sort Dubois

Tous les écrivains n’habitent pas le monde littéraire de la même façon. Et surtout pas Jean-Paul Dubois, honoré lundi du prestigieux Prix Goncourt. Dans les pages du «Nouvel Obs», où officia jadis le Toulousain, le presque septuagénaire confiait qu’obtenir pareille couronnement relevait «de la météo» par son caractère imprévisible, et concluait: «Mais j’ai toujours mon parapluie avec moi.»

Pour discret, l’homme n’en cultive pas moins d’originalité qu’il n’en bouillonne sous le chapeau d’Amélie Nothomb, douchée pour la 5e fois par le jury. Qu’importe, si l’académicienne belge sort un roman chaque automne avec la régularité de l’arrivée du Cirque Knie en Romandie, le lauréat Dubois obéit aussi à des rituels excentriques.

Du jour où cet écrivain-né reçut le Prix Femina pour «Une vie française» en 2004, il plaqua Paris et le journalisme sportif pour rentrer chez lui dans la maison de ses parents à Toulouse. Lui croit en Erik Satie et ses gymnastiques artistiques, vante la méthode des longs silences immobiles pour venir à bout du marathon créatif. D’où ce calendrier immuable, seule garantie pour l’intéressé de ne pas gaspiller de précieuses minutes terrestres. Car s’il fallait caractériser ce franc-tireur de la littérature française, ce serait bien sa volonté persévérante et obstinée d’habiter ici et maintenant une planète qui souvent, pourtant, le désespère.

Dans la pratique, «Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon» a ainsi, comme tous ses romans, été composé pendant les giboulées de mars, sur 31 jours chrono, de 10 à 4 heures du matin. À coups de huit pages de labeur quotidien s’esquissent à nouveau des Paul et Anna, prénoms récurrents de ses héros liés par des amours fatales. Comme toujours, il y est question de veuvage, chien, jardin, mécanique de moteur, etc. Voilà pour la cadence, car avec une efficience égale, la machine Dubois produit toujours des prototypes inédits.

Le comédien Jean-Pierre Bacri, il y a 20 ans, donnait un visage au héros «duboisien» dans «Kennedy et moi». Aussi paradoxal que le temps qui passe, cette «moitié d’alter ego» s’est assombrie et éclairée dans le même élan. Ici, Paul, à l’automne de l’existence, raconte depuis une cellule de prison à Montréal. Son père, un Danois émigré au Canada, exerçait en pasteur puritain, et lui inculqua quelques principes. Sa mère, une Française cinéphile assez baba pour programmer «Gorge profonde» à leurs paroissiens, lui apprit à y désobéir.

Cette éducation contradictoire trouva sa pleine harmonie quand Paul devint le concierge d’un immeuble huppé. Mais la béatitude microcosmique ne fut pas éternelle, sa douce Anna périt dans un accident d’avion, un vil copropriétaire entreprit de détruire son empire. De là, l’existence de Paul se délite, confinant à la vacuité la plus absolue. Et pourtant.

Pour «l’homme à tout faire», et chez Dubois, cette expression prend des variations infinies, la suite ne pourrait se réduire à quatre murs de douleur carcérale. Ainsi, grâce à un compagnon de cellule, un Hell’s Angel qui, sous le cuir tatoué, cache des fragilités de fillette émotive, le destin bifurque vers les anges et l’apaisement.

Heureux qui comme Jean-Paul Dubois a fait un grand voyage dans la fiction romanesque. Lui qui aime citer La Bruyère comme maître à penser n’a pas à redouter de pétage de plombs post-Goncourt et autres désagréments parfois observés chez ses congénères. Il lui suffira de retourner à son cher maître des «Caractères» et à son précepte: «Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d’esprit pour consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire.» Promis, cet «écrivain martien» y retourne.

«Ici aussi, les prix littéraires influent»

En observateur de terrain, le patron de Payot, Pascal Vandenberghe, sait que le marché suisse romand ne réagit pas à l’identique du voisin hexagonal. Mais au niveau des prix littéraires, le libraire des libraires note un effet de multiplication identique. «Un roman qui a très mal marché marchera un peu mieux, sans plus. Un autre qui triomphe ne se vendra que mieux. Si Amélie Nothomb avait obtenu le prix Goncourt, elle aurait vu son tirage actuel d’environ 150'000 exemplaires grossir quatre à cinq fois. D’anciens fans qui auraient pu se lasser d’une production annuelle au niveau de réussite inégal y seraient revenus. D’autres auraient élargi son cercle par curiosité. Sans compter l’effet de surprise créé par le choix d’un auteur «officiel», comme jadis une Marguerite Duras (ndlr: pour «L’amant», en 1984) qui rompait avec la vocation même du Goncourt censé sacrer des auteurs à découvrir.»

Néanmoins, remarque Pascal Vanderberghe, il faut nuancer. «Si le sujet du roman primé reste trop franco-français, ou plutôt ne touche pas une thématique universelle, le bandeau «Goncourt» ne porte pas tant à conséquence chez nous. Voir par exemple, en 2013, Pierre Lemaitre et «Au revoir là-haut» sur des soldats rescapés de la Seconde Guerre mondiale. Il ne bénéficia pas d’un gros impact Goncourt. À cause de son sujet sans doute, qui ne concernait les Romands que marginalement.»

En revanche, constante qui le réjouit, le livre reste ce «cadeau refuge» des fêtes de fin d’année. «Pour nous libraires, décembre reste un mois qui compte double. Au-delà du tonton qui, chaque année, reçoit systématiquement le Goncourt sous le sapin, le livre, par sa gamme de prix et de propositions, se classe encore dans les deux ou trois premiers cadeaux favoris à cette époque.»

Et le Prix Renaudot débusque «La panthère des neiges»

Atypique

Depuis toujours, les jurys du Renaudot se moquent des règles. Frédéric Beigbeder, Jérôme Garcin, J. M. G. Le Clézio et les autres le prouvent à nouveau en primant «La panthère des neiges» (Éd. Gallimard), de Sylvain Tesson. Pour l’anecdote, ce récit de voyage n’était même pas apparu dans leurs sélections préliminaires. Qu’importe, cet écrivain magnifique mérite ce supplément de lumière, lui qui caracole en tête des ventes depuis sa sortie début octobre, à hauteur de 50'000 exemplaires. Le baroudeur y livre le journal intime d’un périple entrepris au Tibet l’an dernier avec le photographe animalier Vincent Munier. En quête d’un fauve mythique dont il ne subsiste que 5000 spécimens sur la planète, les quadragénaires s’envisagent, se dévisagent dans une expérience qui culmine avec un face-à-face avec la nature sauvage par des températures glaciales. Jamais ne sera révélée leur position avec précision, de crainte de voir leur «paradis» perdu rattrapé par la soi-disant civilisation et ses industries. Romancier atypique, Sylvain Tesson, habitué des conditions les plus extrêmes, échappe aux normes. Seule sa sincérité rageuse demeure, et surtout, un style souvent époustouflant, où l’authenticité la plus brute s’exprime avec une délicatesse infinie.

D’une manière beaucoup plus mondaine, et fort anecdotique, le Prix Renaudot de l’essai salue «Très (cher) cinéma français» (Éd. Albin Michel), un pamphlet au vitriol du critique Éric Neuhoff. En nostalgique des années 60 et 70, initié découragé par son impuissance à jouir désormais, l’auteur ne cède à aucune concession. Mais si le Parisien arbore sa mauvaise foi en bandoulière, défaut qu’il explique par ses nombreuses fâcheries en salle obscure, admettons que cette peau de vache se fend de saillies drolatiques avec un talent spirituel aguerri. Le Prix Renaudot poche va à Jonathan Littell, ancien Prix Goncourt, pour son récit érotique «Une vieille histoire: nouvelle version» (Éd. Gallimard). De quoi lui offrir une séance de rattrapage.